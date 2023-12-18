Goldman Sachs'tan 2024 'petrol fiyatı' tahmini

Goldman Sachs, 2024 yılı Brent ham petrolü için fiyat beklentisini varil başına 10 dolar düşürerek 70 ila 90 dolar arasına çekti ve ABD'nin güçlü üretiminin petrol fiyatlarındaki herhangi bir artışı ılımlı hale getireceğini söyledi.

Goldman Sahcs yaptığı değerlehndirmede, "2024'te fiyatların hala aralığa bağlı olmasını ve sadece ılımlı fiyat oynaklığı bekliyoruz. Sıkılaştırma şoklarının üstesinden gelmek için yüksek yedek kapasite, yukarı yönlü fiyat hareketlerini sınırlamalıdır" dedi.

Brent petrolünün Haziran 2024'te varil başına 85 dolarlık bir zirveye ulaşmasını bekleyen Goldman Sachs, 2024/2025 için daha önce 92 dolar olan ortalama fiyat tahminini 80-81 dolara indirdi.