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Petrol fiyatları 2 günlük yukarı hareketin ardından yönlerini aşağı çevirdiler

Petrol fiyatları iki günlük yukarı hareketin ardından yönlerini aşağı çevirdiler. Piyasada gözler bugün sona erecek FOMC toplantısından gelecek faiz kararında olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatları 2 günlük yukarı hareketin ardından yönlerini aşağı çevirdiler
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ICE'de Brent petrolü 45 cent düşüşle 73,25 ve NYMEX'de Batı Teksas petrolü 48 cent kayıpla 70.71 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ANZ analistleri yaptıkları değerlendirmede, “Zayıf makroekonomik veriler petrol talebi endişelerini derinleştiriyor. Para yöneticileri 2011'den bu yana ilk kez net negatife döndü. Zirve yaz talebinin sona ermesi de piyasa duyarlılığı üzerinde baskı yaratıyor” dedi.

Ancak fiyatlar, İsrail'in Lübnan'da militan grup Hizbullah'a patlayıcı yüklü çağrı cihazlarıyla saldırdığı iddiasının ardından Orta Doğu'da daha fazla şiddet yaşanabileceği ve bunun da kilit üretim bölgesinde olası üretim kesintilerine neden olabileceği ihtimalinden bir miktar destek buldu.

Fujitomi Securities analisti Mitsuru Muraishi, “Yatırımcılar Fed'in olası faiz indirimlerine odaklanıyor, bu da ABD yakıt talebini canlandırabilir ve doları zayıflatabilir" dedi.

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