Rusya vurdu tahıl fiyatları uçtu

Mısır ve buğday fiyatları, Ukrayna'nın tahıl ihracatında kritik alternatif rotalarından biri olan Tuna Nehri üzerindeki İzmail limanınına yapılan saldırı sonrası yükselişe geçti.

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Rusya'nın Ukrayna'nın Odesa limanına dün düzenlediği saldırının arz endişelerini yeniden gündeme getirmesiyle altı işlem gününde ilk kez yükselerek neredeyse %4 değer kazanırken, mısır da %2 yükseldi.

Odesa bölgesinin yetkilisi Oleh Kiper Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rusya'ya ait droneların bugün sabaha karşı Odesa bölgesinde bulunan liman ve tahıl depolama tesislerine saldırdığını söyledi.

Soya fasulyesi fiyatları güçlü talep sayesinde ikinci işlem gününde de yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün 6.43 dolar/bushel ile 18 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi kaydetmesinin ardından bugün %3.8 artışla 6.77 dolar/bushel, yani 248.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır %2.2 yükselerek 5.18 dolar/bushel yani 203.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi %0.8 yükselerek 13.51 dolar/bushel yani 496.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.