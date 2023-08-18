Ukrayna vurdu, buğday fiyatları uçtu

Buğday fiyatları, Moskova'ya düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla tırmanmaya neden olacağı ve küresel tahıl arzında azalmaya yol açabileceği endişelerini kuvvetlendirmesiyle %2 yükselirken, mısır fiyatları da arttı.

Uluslararası bir şirkette Singapur merkezli bir tahıl işlemcisi, "Moskova'da meydana gelen patlama buğday arzına yönelik endişeleri artırdı ve fiyatları destekledi" dedi.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın Moskova'da düzenlediği İHA saldırısı sonucunda Moskova'nın merkezindeki bir binanın zarar gördüğünü ve patlamaya neden olduğunu açıkladılar.

Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçısı.

Soya fasulyesi, ABD'nin orta batı bölgelerindeki kuru hava beklentilerinin desteğiyle %1'den fazla arttı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları buğday %1.8 yükselerek 6.26 dolar/bushel yani 230.0 dolar/ton seviyesine çıktı.

Mısır dün %1 artışla 4.90 dolar/bushel, yani 192.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi %1.2 yükselerek 13.46 dolar/bushel yani 494.6 dolar/ton seviyesine çıktı.