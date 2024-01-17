17 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları, dolara talebin artmasıyla değer kaybını sürdürüyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. 17 Ocak 2024 çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 17 Ocak 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, dolar endeksindeki güçlenmeyle kayıplarını sürdürürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek mesajlar takip edilmeye devam edecek.
2018 dolara kadar geri çekilen ons altın, saat 09.07 itibarıyla yüzde 0,51 düşüşle 2018 dolardan işlem gördü.
Gram altın fiyatı 1953 liraya kadar gerilerken, şu dakikalarda yüzde 0,45 düşüşle 1954 liradan alıcı buldu.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları şöyle:
Çeyrek altın 3.197,98 lira
Yarım altın 6.395,95 lira
Gram altın 2.053,81 lira
Cumhuriyet altını 12.753 lira
Gremse altın 33.424,00 liradan el değiştiriyor.