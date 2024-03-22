Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altının ons fiyatı, dolar endeksindeki güçlenmeyle baskı altında hareket ederken; gram altın fiyatı da bu düşüşten etkileniyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 22 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, güçlü dolar nedeniyle baskı altında hareket ediyor. Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024'te üç faiz indirimine gidileceği tahminini korumasının altının çekiciliğini artırması nedeniyle haftayı artıda kapamaya hazırlanıyor.
2171 - 2186 dolar arasında hareket eden ons altın, saat 09.46 itibarıyla yüzde 0,36 kayıpla 2173 dolarda bulundu.
Gram altın fiyatı, dolar/TL'den aldığı destekle primli seyrediyor. Gram altın, şu sıralarda yüzde 0,10 yükselişle 2243 liradan alıcı buluyor.
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 2.246,99 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.303,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.406,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.089,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 40.698,86 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.174,38 dolar