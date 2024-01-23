23 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Ons altın fiyatı, dolar endeksinin ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesiyle yukarı yönlü hareket ediyor. Yatırımcılar, bu hafta faiz kararlarını açıklayacak merkez bankalarını ve ABD'de açıklanacak ekonomik verileri takip edecek.

2031 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.07 itibarıyla yüzde 0,46 yükselişle 2030 dolarda hareket ediyor.

Gram altın 2000 liraya yaklaştı

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini yeniledi ve 1998 liraya çekti. Gram altın böylelikle psikolojik seviye olan 2000 liraya bir adım daha yaklaştı. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,48 primle 1975 liradan alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3.358 lira

Yarım altın 6.715 lira

Tam altın 13.191 lira

Cumhuriyet altını 13.388 lira

Reşat altın 13.421 lira

Gremse altın 32.979 liradan satılıyor.