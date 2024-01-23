23 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın fiyatı, değer kazancıyla ilerlerken; gram altın fiyatı ise, tarihi rekorunu 1998 liraya kadar yükseltti. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 23 Ocak 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, dolar endeksinin ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesiyle yukarı yönlü hareket ediyor. Yatırımcılar, bu hafta faiz kararlarını açıklayacak merkez bankalarını ve ABD'de açıklanacak ekonomik verileri takip edecek.
2031 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.07 itibarıyla yüzde 0,46 yükselişle 2030 dolarda hareket ediyor.
Gram altın 2000 liraya yaklaştı
Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini yeniledi ve 1998 liraya çekti. Gram altın böylelikle psikolojik seviye olan 2000 liraya bir adım daha yaklaştı. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,48 primle 1975 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.358 lira
Yarım altın 6.715 lira
Tam altın 13.191 lira
Cumhuriyet altını 13.388 lira
Reşat altın 13.421 lira
Gremse altın 32.979 liradan satılıyor.