26 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın fiyatı, haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanırken; gram altın, dolar/TL'deki yükselişle primli. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 26 Ocak 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle gerilerken; şu dakikalarda toplarlanma çabasında ilerliyor.
2018 - 2024 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,10 yükselişle 2021 dolardan işlem görüyor.
Bugün içinde 1986 liraya kadar tırmanan gram altın fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,28 primle 1969 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Çeyrek altın 3.221,06 lira
Yarım altın 6.442,12 lira
Cumhuriyet altını 12.845 lira
Gremse altın 33.786 liradan el değiştiriyor.