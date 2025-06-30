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ABD doları kritik bir haftaya giriyor

ING'den Francesco Pesole'ye göre, ABD doları üç önemli olay nedeniyle kritik bir haftaya giriyor: Senato'nun Başkan Trump'ın "Tek Büyük Güzel Fatura Yasası" (OBBBA) üzerine tartışması, yaklaşan ABD istihdam raporu ve gümrük tarifelerinde geçici bir duraklamanın 9 Temmuz'da sona ermesi.

Haber Merkezi
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ABD doları kritik bir haftaya giriyor
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OBBBA usulen yapılan bir oylamayı kıl payı geçti ancak 3,3 trilyon dolarlık tahmini borç etkisi ve Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle geleceği belirsiz. Bununla birlikte, döviz piyasaları mali endişelere güçlü bir tepki vermedi, çünkü dikkatler Federal Rezerv politikasına odaklanmaya devam ediyor.

"Piyasalar Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor ve Temmuz ayında %20'lik bir indirim ihtimali görüyor. Bu haftaki ABD istihdam verileri (100 bin-113 bin civarında bekleniyor) bu beklentileri şekillendirmede çok önemli olacak. Hayal kırıklığı yaratan veriler doların daha da zayıflamasını tetikleyebilir" diyen Pesole, ABD verilerinin hayal kırıklığı yaratması halinde euro, iyileşen faiz farklarından faydalanabileceğini belirtti. "Euro Bölgesi TÜFE verileri kısa vadeli dalgalanma getirse de ECB politikasının yakın zamanda değişmesi beklenmiyor" dedi.

Genel olarak, ekonomik verilerin istikrara kavuşması halinde dolar geçici bir destek görebilirken, mali belirsizlik, güvercin Fed fiyatlaması ve tarife risklerinin mevcut ortamı onu daha fazla düşüşe karşı savunmasız bıraktığını savunan Pesole'ye göre bu durum EUR/USD'nin 1,20'yi test etmesi için bir fırsat yaratıyor.

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