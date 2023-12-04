Altın fiyatları zirveden geriliyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği beklentilerinin kuvvetlendirmesiyle, 2148 doları aşarak tüm zamanların zirvesine yükseldi. Ons altın sonrasında kayba yönelirken, saat 17.45 itibarıyla yüzde 1,30 düşüşle 2044 dolardan işlem gördü.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 2090 ve 2100 seviyeleri direnç, 2050 ve 2030 puan destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlenmesiyle, altına olan talebin arttığını bildirdi.

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisinin güçlü şekilde hissedilmeye devam edildiğini belirten analistler, bankanın sıkılaştırıcı adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Gram altın zirveden geri çekildi

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini 1997 liraya kadar yükseltti ve 2000 lira psikolojik seviyesine yaklaştı. Gram altın sonrasında ons altındaki düşüşün etkisiyle gerilerken, şu dakikalarda yüzde 1,08 kayıpla 1902 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 235 lira, Cumhuriyet altını ise 13 bin 195 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1,8 üzerinde 1924 liradan tamamlamıştı.