Dolar tarihinde ilk kez 29 TL'nin üzerini gördü

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda en yüksek 29,2476 TL'yi görürken, böylelikle tarihinde ilk kez 29 TL'nin üzerini test etti. Dolar, saat 10.49 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 28,9363 TL seviyesinde hareket etti.

Kur, geçtiğimiz haftayı 28,8960 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 28,9193 TL'den başladı.

Euro 32 TL sınırında

Euro fiyatları sığ piyasada 31,8870 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,17 kayıpla 31,4104 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,6636 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında yükselişle 103,45 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0850 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,65 seviyesinde bulunuyor.