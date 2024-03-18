18 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın fiyatı, yeni haftaya dolar endeksindeki yükselişle baskı altında başlarken; gram altın fiyatı primli. Peki, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç lira? 18 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, doların başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın yatay seyretmesiyle gerilemesini sürdürüyor. Küresel piyasalar, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere, majör merkez bankalarının para politikası toplantılarını yakından takip edecek.
2146 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,42 düşüşle 2147 dolarda işlem gördü.
Gram altın ise, dolar/TL'deki yükselişle primli seyrederken, şu dakikalarda yüzde 0,15 yükselişle 2230 liradan alıcı buluyor.