Dolar fiyatları bugün ne kadar? (18 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Döviz kurlarında yukarı yönlü seyir devam ederken; dolar fiyatları, açılış sonrasında 32,3018 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları... İşte 18 Mart 2024 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 32,1271 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 32,2997 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 32,3018 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,52 yükselişle 32,2990 TL'de hareket etti.
Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 32,4320 TL'ye kadar tırmanırken; 15 Mart'ta sığ piyasada rekor seviyesini 32,7824 TL'ye çıkarmıştı.