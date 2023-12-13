Altın fiyatları için kritik gün: Gram altın kaç lira, Çeyrek altın kaç lira
Altın fiyatları, kritik Fed kararını ve verilecek mesajları bekliyor. Ons altın fiyatı, şu dakikalarda sınırlı düşüşte hareket ederken; gram altın fiyatı dolardaki yükselişle primli. Piyasalar, Fed'den gelecek para politikasına yönelik mesajlarla hareketlenebilir. Fed'in kararı TSİ 22.00'de... Başkan Powell'ın basın toplantısı ise 22.30'da başlayacak.
Altının ons fiyatı, dün beklentilere paralel gelen ABD enflasyon verisiyle beraber dar bantta dalgalı işlem görürken; bugün de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kritik faiz kararı ve para politikasına ilişkin açıklamaları öncesinde benzer hareketini sürdürüyor. Fed'in faiz kararı Türkiye saati ile bu akşa 22.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Powell'ın mesajları önemli olacak. Fed'den para politikasına yönelik gelecek ipuçlarıyla piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.
1977 - 1982 bant aralığında hareket eden ons altın, saat 09.08 itibarıyla yüzde 0,07 düşüşle 1979 dolarda bulundu.
Gram altın ise, 1840 - 1851 lira arasında işlem görürken, şu dakikalarda yüzde 0,11 primle 1846 liradan alıcı buluyor.