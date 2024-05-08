Dünya Altın Konseyi: Stagflasyon riskleri artıyor

Bugün yayınladığı Altın Piyasası Yorumu'nda, stagflasyon risklerinin artmakta olduğuna dikkat çeken Konsey, "Büyüme kırılgan görünürken enflasyon sorunlu olmaya devam ediyor. Asyalı yatırımcılar dikkat çekmeye devam edebilir" dedi.

Dünya Altın Konseyi'nin "Daha uzun süre daha yüksek: Büyüme değil enflasyon" başlığı ile yayınladığı Altın Piyasası Yorumu şöyle:

2Altın Nisan ayında da iyi bir ay geçirerek %4'lük bir artış kaydetti ve ayı 2.307 ABD$/ons seviyesinden kapattı. Mart ayından farklı olarak altın, Çin'in düşen primleri, Hindistan'ın azalan ithalatı ve COMEX pozisyonlarının yatay seyretmesi nedeniyle olası bir alıcı suskunluğu ve kar realizasyonu sonucu ay içi en yüksek seviyesinden kapandı. Öte yandan, Kuzey Amerika altın ETF akışlarındaki eğilim, Asya ETF'lerine yönelik güçlü talebe katılarak az da olsa olumluya döndü.

Üst üste ikinci ayda da fiyat gücü yakalanamadı

Altın Getirisi İlişkilendirme Modelimize (GRAM) dönecek olursak, mevcut değişkenler ve bunların altın getirileriyle olan uzun vadeli ilişkileri, üst üste ikinci ayda da fiyat gücünü bütünüyle yakalayamadı. Jeopolitik risk vekilinin yanı sıra Şangay vadeli işlemler borsasındaki pozisyonun eklenmesi Mart ve Nisan aylarındaki hareketlerin bir kısmı için bir açıklama sunsa da bir diğer önemli açıklayıcı faktör hala eksik.

Bu bağlamda, son Altın Talep Eğilimleri raporumuzda kaydedilen ve yüksek LBMA hacimlerinde kanıtlanan merkez bankası alımlarının bir kez daha altın getirilerine önemli bir katkıda bulunduğuna inanıyoruz"