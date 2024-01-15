Gram altın tarihi zirvesine yakın (15 Ocak güncel altın fiyatları)

Altının ons fiyatı, Ortadoğu'da artan gerilimin güvenli liman olarak görülen altına talebi artırması ve ABD'de geçen hafta açıklanan üretici fiyatları verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) erken faiz indirimine gidebileceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle üst üste üçüncü işlem gününde de yükseldi.

2058 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,42 yükselişle 2056 dolardan işlem gördü.

Altının gram fiyatı geçtiğimiz cuma günü tarihi zirvesini 1995 liraya kadar yükseltirken, bugünkü işlemlerde 1991 liraya kadar çıktı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,44 primle 1989 liradan alıcı buluyor.