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Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

Kapalı Çarşı’da altın haftanın ikinci gününü yüzde 0,22 yükselişle kapattı. Altının satış fiyatı 2.442,56 TL / Gr olurken, alış fiyatı 2.439,42 TL/Gr oldu.

Haber Merkezi
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Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı
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Döviz, haftanın ikinci gününde Türk Lirası'na karşı değer kazandı. Kapalıçarşı’da yüzde 0,42 değer kazanan doların kapanışta satış fiyatı 32,19 TL olurken, alış fiyatı 32,17 TL oldu. Euro ise TL karşısında yüzde 0,35 değer kazandı. Euro'nun kapanışta satış fiyatı 34,67 TL olurken, alış fiyatı 34,62 TL oldu.

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