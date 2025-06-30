Bakır fiyatları dar aralıkta seyretti

Londra Metal Borsası ve Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda bakır fiyatları bugün dar aralıkta bir seyir izledi. Yatırımcılar, ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesini ve olası bakır ithalat gümrük vergileri konusunda netlik sağlanmasını bekliyor.

LME'de üç aylık bakır, TSİ 04.05'te %0,15 düşüşle 9.863 dolar/tona gerilerken, SHFE'de en çok işlem gören bakır kontratı, %0,13 artışla 79.840 yuan/ton (11.132,03 dolar) seviyesine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü Kanada ile müzakereleri ani bir şekilde sonlandırması, ABD teknoloji şirketlerine uygulanan vergiyi “açık bir saldırı” olarak nitelendirmesi ve hafta içinde Kanada mallarına yeni gümrük vergileri uygulayacağına dair söz vermesi, ABD ticaret görüşmelerini belirsizliğe sürükledi.

Bu arada, ABD'nin bakır ithalatına gümrük vergisi uygulayacağına dair beklentiler, metali bu ülkeye çekti ve diğer yerlerde kıtlığa yol açtı.

Analistler, LME'de devam eden sıkışmanın da fiyatlara bir miktar destek sağladığını belirtti.

Analistlere göre spot bakır kontratları, daha sonraki vadeli kontratlara göre büyük primlerle işlem görmeye devam ediyor. Yaklaşan gümrük vergileri öncesinde ABD'ye rekor düzeyde sevkiyat yapılması nedeniyle LME depolarındaki stoklar kısmen tükendi.

LME kayıtlı depolardaki bakır stokları Cuma günü 1.800 ton düşüşle 91.275 tona geriledi ve Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

SHFE tarafından izlenen depolardaki stoklar Cuma günü sona eren haftada %19 düşüşle 81.550 tona geriledi ve 9 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

LME'de kalay %0,41 düşüşle 33.625 dolar/tondan, kurşun %0,34 düşüşle 2.037 dolar/tondan, çinko %0,32 düşüşle 2.770 dolar/tondan, nikel %0,23 düşüşle 15.210 dolar/tondan ve alüminyum %0,19 düşüşle 2.590 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de kalay %0,63 düşüşle 268.030 yuan/tondan, kurşun %0,29 düşüşle 17.145 yuan/tondan, alüminyum %0,22 düşüşle 20.530 yuan/tondan, nikel %0,13 artışla 79.840 yuan/tondan işlem gördü.