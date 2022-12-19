Bankalarda coşku 'tavan' yaptı

Şebnem TURHAN

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyredenken içeride Borsa İstanbul yükseliş coşkusunu sürdürüyor. Geçen haftadan bu yana bankacılık endeksi borsada öne çıkarken, bankalar bugün de yüzde 9’u aşan yükselişiyle BİST100 endeksine de en çok katkıyı verdi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında banka hisseleri öncülüğünde 5.371,41 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Analistlerin hesaplamasına göre 12-16 Aralık haftasında 145 milyon dolarlık yabancı net takas artışı yaşayan 6 banka hissesi bugün de Borsa İstanbul’da bankacılık endeksinin yükselişinde lokomotifi oldu.

Borsa İstanbul BİST100 endeksi yeni haftaya yüzde 1’in üzerinde primle başlarken bazı banka hisseleri tavan fiyattan işlem gördü. Halkbank 15,66 ve Vakıfbank hisseleri fiyatı 13,77 liraya ulaştı. Garanti Bankası 31,62 lira ve Şekerbank 3,52 ile tavan fiyattan işlem görüyor.

Piyasa analistleri geçen haftadan bu yana bankacılık hisselerine yoğun şekilde yabancı yatırımcı ve fon girişi olduğuna dikkat çekerek piyasanın son dönemdeki yükselişinde geride kalan bankaların ‘ucuz’ kaldığı beklentisiyle alımların hızlandığını belirtti.

Merkez Bankası’nın makroihtiyati tedbirleriyle gelen menkul kıymet zorunluluğu konusunda piyasada tedirginlik oluştuğunu ancak bazı bankalar hariç bankalardan gelen açıklamaların aksi yönde olması nedeniyle bu tedirginliğin de azaldığını söyleyen analistler, 4 özel bankanın haftalık takasında 116 milyon lot net yabancı girişi, 54 milyon lot ise fon girişi olduğunu vurguladı. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank ve Halkbank’a geçen hafta 145 milyon dolarlık yabancı net alımı olduğunu vurgulayan analistler bugün de aynı hikayenin devam ettiğini ifade etti.

9 Aralık’tan bu yana yüzde 20,5 yükseldi

Borsa İstanbul BİST100 endeksinde de yüzde 2,5'e yaklaşan yükselişte Akbank'ın 15 puana yakın, İş Bankası'nın 11.34 puan, Yapı Kredi Bankası'nın 5.95 puan, Garanti'nin 4.68 puan, Halkbank'ın 3.09, Vakıfbank'ın 3 puanlık katkısı bulunuyor. 9 Aralık'tan bu yana bankacılık endeksindeki getiri de yüzde 20,5'e yaklaştı.

Bu arada geçen hafta yüzde 9,11 ile son 2,5 yılın en düşük seviyelerinde seyreden iki yıllık gösterge tahvil faizi, bu sabah yüzde 8.81'e gerilemiş durumda.