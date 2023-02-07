Borsa İstanbul'da sert satıcılı seyir

İSTANBUL (EKONOMİ)

Borsa İstanbul’da yaşanan değer kaybı durdurulamazken, iki kez devre kesici çalıştı. BIST 100 endeksinde seans içerisinde yaşanan aşağı yönlü hareket yüzde 8'in üzerine kadar taşındı.

Borsada kayıpların yüzde 5’i aşmasıyla 12:11’de ilk devre kesici çalışırken, yeniden işlemler başlarken düşüş durmadı ve değer kaybının yüzde 7’nin üzerine çıkmasıyla ikinci kez devre kesici çalıştı. Borsa İstanbul’da işlemler 13:34 itibarıyla yeniden başladı. Endeks, saat 14:40 itibarıyla yüzde 7,72 oranında düşüşle 4 bin 550 puanda hareket etti. Endeks 4 bin 513 puana kadar gerilerken, en yüksek 4 bin 903 puana tırmandı.

Bankacılık endeksi, açılışta yüzde 0,1 düşüş kaydederken, gün içerisinde 3 bin 684 puana kadar düştü. Şu dakikalarda ise, yüzde 6,97 oranında düşüşle 3 bin 741 puan seviyesinde bulunuyor.

Yukarı adım kuralı getirildi

Borsa İstanbul, endekste yaşanan yüzde 3 değer kaybı sebebiyle seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul, yaşanan sert fiyat hareketliliğinin önüne geçebilmek için 2 Şubat'ta yaptığı duyuruyla yeni bir önlem getirmişti. Buna göre, günlük kayıp yüzde 3 veya üzerine taşınırsa, yukarı adım kuralı otomatik olarak çalışacak.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

Saat 10:17:14 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 3 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.

Depo şartı kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün akşam saatlerinde yeni ilke kararlarını duyurdu. Buna göre SPK tarfından, deprem bölgesinde bulunan müşterilerin kredili işlemler, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VİOP) ve kaldıraçlı işlemlerine esneklik getirilirken, açığa satış yasağının devam edeceğini, satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulamasının ise sonlandırıldığını duyurdu.

Rubenis Tekstil işlem görmeye başladı

Dün, deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin işlem sıraları durdurulmuş, seans içerisinde SASA, Bossa ve Sanko’nun hisseleri yeniden işlem görmeye başlamıştı. Bugün de Borsa’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Rubenis Tekstil’in (RUBNS) işlem sırasının açıldığı duyuruldu.

Fed Başkanı Powell'ın konuşması kritik önemde

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildiğini söyledi.