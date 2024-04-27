Borsa İstanbul'a yeni bir şirket geliyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Koton, kurumsal ve finansal yapısını daha da güçlendirme ve yatırımlarını büyütme hedefiyle halka açılıyor. Halka arza ilişkin onaylı izahname Koton’un kurumsal.koton.com.tr adresinde, konsorsiyum lideri İş Yatırım Menkul Değerlerin www.isyatirim.com.tr ve konsorsiyum eş lideri Ak Yatırım Menkul Değerlerin www.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (kap.org.tr) yayımlandı.



Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesine taşıyan, franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 437 mağazası ve online ticaret ile ürünlerinin 70 ülkeye satışını gerçekleştiren Koton, özgün ve verimli çalışma modeli sayesinde 31 Aralık 2023 itibarıyla brüt kâr marjını %52,0, FAVÖK marjını ise yüzde 26,6 düzeyinde gerçekleştirildi.



Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak. Buna göre şirketin halka açıklık oranının yüzde 16,5 olması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, yüzde 60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının en az yüzde 20’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor.