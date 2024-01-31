Borsa İstanbul'da dalgalı seyir: 8560 puan kritik

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe yatay pozitif bir başlangıç yaparken, sonrasında dalgalı bir seyirde hareket etti. Uzmanlar, endeksin tarihi zirvesi 8562 seviyesine yaklaşılmasıyla yavaşlama olduğunu belirtirken; yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 8560 puana işaret etti.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,07 değer kazanarak 8480 puandan başlarken; 8438 - 8502 puan aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 12.54 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 8486 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,76 kayıp ve yüzde 0,04 primle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8530 ve 8570 seviyeleri direnç, 8400 ve 8250 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 8474 puandan tamamlamıştı.