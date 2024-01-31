Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Ocak 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,3548 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,3665 TL'den başladı. Gün içerisinde en yüksek 30,3800 TL seviyesini gören kur, saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,04 yükselişle 30,3576 TL'de hareket etti. Euro fiyatları da 32,9840 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,19 düşüşle 32,8777 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,5095 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,22 oranında yükselişle 103,63 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,09817 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 43,51 seviyesinde bulunuyor.