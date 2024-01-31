31 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

İSTANBUL / EKONOMİ

Altın yatırımcısının gözü, bugün Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak. Bankanın dördüncü kez faizi sabit bırakması beklenirken; karar metninde kullanılan ifadeler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları önemli olacak. Piyasalar, açıklamalarda Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayabileceğine yönelik ipuçlarını arayacak.

Altın fiyatları ne tepki verebilir?

Piyasalar güvercin bir Fed ile karşılaşırsa, dolarda güç kaybı, ABD tahvil faizlerinde düşüş ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş yaşanabilir. Ancak şahin bir Fed sahnede olursa, dolarda güçlenme, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve altın fiyatlarında ise baskılanma görülebilir.

4 ay sonra ilk olacak

Altın fiyatları, ABD'de ekonomisinin dirençli olduğuna işaret eden verilerin ardından yatırımcıların hızlı ve büyük faiz indirimi beklentilerini azaltmalarıyla 4 aydır ilk kez aylık bazda düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor.

2032 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,06 düşüşle 2035 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda altının gram fiyatı ise, yüzde 0,01 primle 1986 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada güncel altın sayış fiyatları



Çeyrek altın 3.246,64 lira

Gram altın 2.057,28 lira

Yarım altın 6.493,27 lira

Cumhuriyet altını 12.947 lira

Gremse altın 33.687,00 liradan el değiştiriyor.