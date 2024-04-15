Çağdaş Cam halka arza hazırlanıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Avrupa'nın en büyük endüstriyel cam isleme tesisi olma yolunda yatırımlar yapan, CEO’luğunu, Türk cam sanayisinin önemli isimlerinden Serdar Raşit Pirinç’in yaptığı Çağdaş Cam, üç farklı yerleşkede 400’den fazla çalışanıyla faaliyetlerine devam ediyor. Pandemi döneminde Manisa OSB’deki fabrikasını 20 milyon dolarlık yatırım ile devreye alan firma, ithalatı azaltıcı, ihracatı ise arttırıcı solar cam işleme kapasitesini arttırmıştı. Çağdaş Cam, global bir cam işleme markası olabilmek adına daha da büyük yatırımlara imza atarak, yatırımların önceliğini, cari açığı azaltıcı ve ihracatı artırıcı ürün gruplarının üretimine verecek.

Yıllık cam işleme kapasitesi 9,5 milyon metrekare olan, Türkiye’nin köklü şirketleri arasında yer alan Çağdaş Cam, Sermaye Piyasa Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusu yaptı.

Güneş enerjisinden, beyaz eşyaya kadar birçok farklı sektöre endüstriyel cam ürünleri üreten ve aynı zamanda cam ürünleri dağıtımı yapan, Türkiye’nin en büyük üreticilerinden Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için hazırlanan taslak izahnamesini Sermaye Piyasa Kurulu’na (SPK) sunarak halka arz sürecini başlattı. Şirketin halka arz için hazırlanan taslak izahnamesi SPK tarafından onaylanması halinde, şirketin hisseleri halka arz edilerek yatırımcılara sunulacak.

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında toplamda 42 milyon adet pay satışa sunulacak. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek olan halka arzda, satılacak olan payların 31 milyon adeti sermaye artırımı yoluyla ve 11 milyon adeti de ortak satış yöntemiyle halka arz edilecek.

Çağdaş Cam şirketinin halka arzı sonrası halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Şirketin paylarında fiyat istikrarı işlemi planlanmazken, yatırımcılara tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım mümkün olacak. Bu yaklaşım, halka arza geniş bir katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin yüzde 35'ini inşaat yatırımı, yüzde 25-30'unu GES yatırımları ve yüzde 20'sini işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor. Halka arzın 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.