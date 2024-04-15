Eskişehir’e turist akını

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin “Şehir Turizmi” hedefiyle başta müzeler ve tematik parklar olmak üzere hayata geçirdiği başarılı şehircilik projeleri, yerli ve yabancı turistlerin şehre olan ilgisini katlamaya devam ediyor. 2023 yılında 1 milyondan fazla turist ağırlayan ve son yıllarda önemli bir turizm destinasyonu olan Eskişehir, 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatili süresince de büyük ilgi gördü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait turistik merkezler, 9 günlük tatilde 124 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Eskişehir’in değişim ve dönüşümüne hayran kaldıklarını ifade eden ziyaretçiler, Tarihi Odunpazarı Bölgesindeki tematik müzeler başta olmak üzere Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ile burada bulunan turistik merkezler, Kentpark, Porsuk Çayı gondol ve bot turlarına yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin Odunpazarı bölgesinde bulunan tematik müzeleri Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi ile Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi büyük ilgi görerek tatil süresince 33 bin 766 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilerin en yoğun olduğu bir diğer nokta ise Kentpark ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı oldu. Masal Şatosu’nu 18 bin 816, Bilim Deney Merkezini 7 bin 440, Sabancı Uzay Evi’ni 2279, Hayvanat Bahçesi’nin ise 49 bin 305 ziyaretçiyi ağırladığını ifade ettiler.

Şehir turizmi ilçelere de yayılacak

Bayramda yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Şehir Turizmi hedefiyle hayata geçirdiğimiz projelerin sonucunda Türkiye’nin dört bir yanından yerli ve yabancı turistleri şehrimizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 9 günlük bayram tatilinde şehrimizdeki turizm yoğunluğu ile çok haraketli bir bayram süreci geçirdik. 15-22 Nisan Turizm Haftası’nın kutlandığı bu günlerde şehrimizin turizm potansiyeli, gelecek adına da çok umut verici. Yenileri eklemeye devam ettiğimiz tematik müzelerimiz, parklarımız, bot ve gondollarımız başta olmak üzere büyük ilgi gören turistik merkezlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Şehir turizmini ilçelerimize de yayarak kent ekonomisine olan katkısını büyüteceğiz” diye konuştu.