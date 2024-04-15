Türk mobilyasına talep arttı, değerdeki artış kur baskısına takıldı

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), mart ayında 78 milyon 107 bin dolarlık ihracata imza attı. Bu dönemde 20,5 milyon dolarlık ihracatla Irak ilk sırada yer alırken, Irak’ı Almanya, Fransa, İsrail ve Romanya takip etti. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artışlar ise yüzde 40,5 ile Irak’a, yüzde 28,6 ile Birleşik Krallık’a yapılan ihracatta görüldü. Rakamları değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, rakip ülkelerle mücadele ederken fiyat baskısıyla karşılaşan firmaların pazar kaybetmemek için zam yapamadığına dikkat çekti. Sektörde talep artışı yaşanırken ürünlerin de olması gereken fiyatlara satılabilmesi için kur artışının elzem olduğunu vurgulayan R. Onur Kılıçer, kurlarda yukarı yönlü hareketlilik olmasıyla beraber değer bazında artışların beraberinde geleceğini aktardı.

ABD’ye yüzde 41,5’lik ihracat artışı

İhracatı artırmak için başta ABD pazarı olmak üzere talebin canlı olduğu pazarlara yoğunlaştıklarını kaydeden R. Onur Kılıçer, “Türkiye geneli ihracatımızda yılın ilk çeyreğinde ABD’de yüzde 41,5’lik büyüme gösterdik. Bu ivmeyi yıl geneline de yaymak istiyoruz. Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında yaptığımız fuar ve ticaret heyetlerinin etkisiyle hem pazar çeşitliliğini sağlamaya hem de alıcı ülkelerin ithalatından aldığımız payı artırmaya gayret ediyoruz. Kalite, tasarım ve inovasyonun ön plana çıktığı ve her geçen gün geliştiği sektörümüzde markalaşmayı da odağımızda bulunduruyor, ‘Made in Türkiye’ algısını tüm dünyada oturtmaya gayret ediyoruz” dedi.