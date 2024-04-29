Dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret, Reysaş Lojistik, Viking Kağıt ve Selüloz ile Yeşil Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı olmak üzere dört hissenin paylarına 29 Mayıs tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EDIP.E, RYSAS.E, VKING.E ve YGYO.E payları 30/04/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/05/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri yer aldı.