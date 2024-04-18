Dr. Nuri Sevgen: Borsada 9500 seviyesi baraj oldu

Nasıl Bir Ekonomi TV’de Ekonomi Masası’nın konuğu olan Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, borsadaki hareketi değerlendirdi. Dün fonlama hisselerinde satışlar olduğunu söyleyen borsanın 9530 seviyesinde tutunduğunu söyledi. Sevgen, “Son üç günde 5-6 milyar TL’lik belki de daha fazla satış oldu. Bu satışların endeksi 9.000’e getirmesi gerekiyordu. Çünkü yukarı doğru hareketi yaparken de o civarda para girmişti. Ama endeks 9.500’ün üzerinde tutunmayı başardı. Fonlama hisselerinde ağır satışları gözlemliyoruz, ama bilanço beklentisi olan, genel hareketlilik öngören sentler daha önce çok kötüydü. Şimdi bu sentler hareketleniyor. Geri çekilme bir şekilde alışlarla dengeleniyor” dedi.

Borsa, yukarı yönlü potansiyelini koruyor

Dün borsa gün içinde iyiydi. Beklediğim gibi gerçekleşti. Yukarı doğru başladı sonra yavaş yavaş aşağı geldi. Aşağı destek seviyesine yaklaştıktan sonra 9.530 seviyesinin altına gelemedi. Bu olumluydu. Hatta yukarıya doğru dönmeye başlamıştı ama son yarım saatte sert satışlar geldi. Bunun ana sebebi fonlama hisselerinden gelen satış gibi görünüyor. Çünkü halka arz. Rönesans Gayrimenkul halka arz olacak ve 4 milyar TL’ nin üzerinde bir rakam bu. Dün bu nedenle satışlar oldu. Ayrıca kredilerin de satış günüydü. Çünkü baktığınız zaman TLREF rakamları yüzde 53’e dayanmış şu anda. Takasbank’ta yüzde 53’ü geçti bile ortalama faiz oranları. Doğal olarak bu kredili satışları da son dakikaya doğru getirdi. Fonlama hisselerinde Ereğli, THY, Emlak Gayrimenkul gibi senetlerde belirgin satışlar oldu.

Dün iyi başladı çünkü bankacılık hisselerine dair yabancı bir rapor geldi. Bu rapor sektörün iyi başlamasına neden oldu. Bununla birlikte dün beni umutlandıran şey BİST Tüm Endeksi artı kapattı. Senet bazlı hareketlerin yoğun olmaya başladığını göstergesi bence. Bugün valör avantajı var. Bir yandan da İran-İsrail konusu hem içerde hem de dışarıda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Ancak uluslararası strateji açısından büyük bir sorun yaratacağını sanmıyorum. Brent petrole baktığımda 90 dolarda tutunamadı ve aşağı geldi. İsrail’in İran’a bir saldırı yapma olasılığı varsa Hürmüz Boğazı’nın kapatılması anlamını taşır. Doğal olarak bu petrol fiyatlarını olumsuz etkiler. Bu olmadı. Çin de petrol fiyatlarının yükselmesini istemediği için İran’a baskı yapıyor. Diğer taraftan Amerika’da petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyor. Çünkü akaryakıt fiyatlarının yükselmesi enflasyonu doğudan etkiler. Amerika hükümeti seçim öncesi böyle bir reaksiyon istemiyor. Ama İsrail-İran gerilimi daha çok yarının konusu olacak. Çünkü “Hafta sonu İsrail saldırısı gelebilir mi?” endişesi ortaya çıkabilir. Ama bugün 9.500-9.450 bandının altına gelmediği sürece yukarı doğru potansiyelin yüksek olduğu görüşüm halen devam ediyor. 9.800-10.000 bandına atak yapma olasılığı var. Yatırımcılara tavsiyem şu: “9.500-9.450 bandının altında kapanmadığı sürece iyi beklentisi olan senetlerde, hatta köü bilanço açıklamış ve fiyata yansımış sentlerde de pozisyon alınabilecek zamanlardır.” Çünkü enflasyon var ve hisse senedi piyasaları çok düşük kaldı. Borsa İstanbul’da önümüzdeki günler daha iyi geçecek görüntüsü var.

Satıcılar kuvvetli ama daha önceki seviyenin altına getiremiyor

Dolar ve TL bazlı baktığımızda bir sıkışma var ve ciddi bir satış olduğunu gözlemliyoruz. Ama ona rağmen bir tutunma da dikkat çekiyor. Yani bir yandan alış da geliyor. Şimdi normal şartlarda son 3 gündür yapılan TL bazlı satış rakamlarına baktığım zaman en yoğun satan kurumların piyasayı yıkması lazım. Yani kabaca baktığımda son üç günde 5-6 milyar TL’lik belki de daha fazla satış oldu. Bu satışların endeksi 9.000’e getirmesi gerekiyordu. Çünkü yukarı doğru hareketi yaparken de o civarda para girmişti. Ama endeks 9.500’ün üzerinde tutunmayı başardı. Fonlama hisselerinde ağır satışları gözlemliyoruz ama bilanço beklentisi olan genel hareketlilik öngören sentler daha önce çok kötüydü. Şimdi bu sentler hareketleniyor. Geri çekilme bir şekilde alışlarla dengeleniyor. Satıcılar kuvvetli ama daha önceki seviyenin altına getiremiyor. Demek ki alıcılar onlardan daha kuvvetli. 9500 seviyesinde bir baraj oluşuyor gibi görünüyor. Buranın altına gelmeyeceği inancı oluşursa yukarı doğru dönme ihtimali artar. Açığa satış olmadığı, satılabilecekler satıldığı, bundan sonra genele yayılan bir hareket olacağı için yukarı doğru potansiyelimiz artıyor görüntüsünü bana vermeye başladı. Ama piyasaları etkileyecek kötü bir haber gelirse bu öngörüm başka bir yere evrilir.