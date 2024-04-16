Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’nda dünkü hareketi ve beklentilerini aktardı. Borsada 1-2 gün içinde yukarı yönlü bir hareket beklemediğini ifade eden Sevgen, endeks senetlerinde belirgin satış olduğunu belirtti. Sevgen, “Şu anda endeks senetleri ‘out’ endeks dışı senetler ‘in’” yorumunu yaptı.

1-2 günde yukarı doğru hareket beklemiyorum

Dün borsadaki hareket beklediğimiz gibi oldu. Önce aşağı geldi, sonra yukarı doğru sert bir hareket yaptı. Sonra yavaş yavaş satış geldi. Özellikle yabancılara işlem yapan kurumların satışları çok dikkat çekiciydi. Dikkat çeken başka şeyler de var. 1 Nisan itibariyle gösterge tahvil faizleri yüzde 45’teydi. En son yüzde 43’e kadar düşmüştü. Dün sert bir hareketle yüzde 44,5’e kadar tekrar çıktı. Aynı şekilde uzun vadeli, 10 yıllık tahvil de 1 Nisan sabahı 22,55’ti; dün itibariyle 27’ye çıktı. Londra’daki 1 aylık TL swap’lar 41’lere kadar düşmüştü. Bu sabah itibariyle 45-46 civarında. Likidite ise özellikle EVDS ve TLREF tarafında yeniden yüzde 53’e yaklaştı. Bunları üstü üste koyduğumuzda “yabancılar geldiği gibi gidiyorlar” gibi bir görüntü var. “Yabancılar geldi, hareketi yaptılar ve tekrar gidiyorlar” görüntüsü var. Bu borsa tarafında beni tedirgin etti. Öyle mi değil mi? Göreceğiz.

Dün bu satışlara rağmen dikkatimi çeken borsadaki hisse senetlerinden oluşan tüm endeks artıdaydı. Bankacılık sektörü yukarıda tutucu etken oldu. Ama endesk senetlerinde belirgin bir satış varken endeks dışı satışlarda alış hareketleri gözlemledim. Bu hareket bugün devam eder mi? Bunu gözlemleyeceğiz. Endeks tarafında sıkıntı devam edecek gibi görünüyor. Dolar bazında 305 dolara gelmiştik. 2023’ün yaz aylarından, hatta 2023’ün başından bu yana bu seviyede bir direnç var. 305 doları geçemedik. Bu seviyler önemli ve sıkıntı seviyeler. Dolar bazında da TL bazında da bir geri çekilme olasılığı kuvvetli.

9500-9600 seviyesi önemli

Düşüş nereye kadar olur? Daha önce zirve seviyesi olan 9400-9500 bölgesi kritik noktamız. “Bu seviyeye kadar gelir” demiyorum. Ama buranın altına inmediğimiz sürece yukarı doğru potansiyelimiz var. 9500-9600 seviyesi önemli. Bugün aşağıda başlayacağız. Dün yurt dışı piyasalar da çok iyi değildi. İsrail-İran restleşmesinin bir savaşa dönüşme olasılığı üzerinde duruluyor. Bununla birlikte Amerika’da 10 yıllık tahvillerdeki yükselişler, gelişmekte olan ülkelerdeki paraları da bozuyor. Bizdeki hareket dışarıdan bağımsız diyemeyiz . Çünkü Türkiye’ye giren para hep kısa vadeli. Dolayısıyla dolar cinsinden gelen para borç olarak geliyor. Aldığınız borcun maliyeti artarsa, yatırımcı satış yapıp çıkar. Swap tarafında da büyük bir hareket yok. Dolayısıyla bu durum piyasaları bozuyor. Özetle dünkü hareket bize bu hafta net bir yönü gösterecek. Borsayı bugün bir miktar aşağı getirecek. 9500-9600 seviyesinde stabilize olursa hareketin yukarı gitme potansiyeli var. Olmazsa daha önceki zirve olan 9400-9500 seviyesinin altına gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Bu seviyenin de altına inerse endeks 9200, hatta 9000’in altına gelebilir. Bu yüzden dikkatli olunması gereken yerlerdeyiz. Enedks senetleri ‘out’, endeks dışı senetler ‘in’ diyebilirim. Piyasalarda 1-2 gün içinde yukarı doğru bir hareket beklemiyorum. Yukarı doğru hareket olursa satış için fırsat verir bence. Aşağı yönlü ama yatay bir satış hareketi gelirse ne âlâ. Ama agresif satışlar gelirse maalesef bayram öncesinde aldıklarımızı geri verme olasılığımız var.