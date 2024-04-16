HABER ANALİZ/ SERBEST DÖVİZ FONLARI

Nitelikli yatırımcı döviz fonlara yöneldi

Nitelikli yatırımcılar son bir haftada döviz ağırlıklı fonlara yöneldi. Yatırım fonlarına bir haftada net 66,3 milyar TL para girişi oldu. Bu sürede döviz fonları net 38 milyar TL, para piyasası fonları da net 31 milyar TL büyüdü.

Fonlarda belirli kategorilerde önemli değişimler yaşanıyor. Bazı fonlarda para çıkışı olurken bazılarına para girişi gözleniyor. Yatırım fonlarına bir haftada toplamda net 66 milyar TL para girişi oldu. Bu süre içinde yatırım fonları kapsamında yer alan serbest fonlara net 36,1 milyar TL, para piyasası fonlarına da net 31,78 milyar TL para girişi oldu. Her iki fonun yatırım fonlarına para girişinden daha fazla büyümesinin sebebi ise yatırım fonu kapsamındaki diğer fonlardan bu iki fona para akışı olması.

Para piyasası fonları ve döviz fonlarındaki artışlar

Para piyasası fonlarına gelen 31,78 milyar TL'lik para girişi, genellikle düşük riskli ve kısa vadeli yatırımlara yönelik olduğunu gösteriyor. Serbest fonlar arasında ise özellikle Serbest Fon - Döviz'de, 38,52 milyar TL'lik net büyüme dikkat çekici.

Yatırım fonları içindeki büyüme detaylarına baktığımda, serbest fonlar ve belirli alt kategorilerden gelen fonlar önemli bir rol oynuyor. Ancak, tüm kategorilerde büyüme olmadığı gözleniyor.

Getirisi kur artışının üzerinde



Serbest döviz fonları parasını dövizde tutmak isteyenler için alternatif oluşturuyor. Sadece nitelikli yatırımcı tanımına uyan yatırımcıların alabildiği bu fonların getirisi yılbaşından bu yana ortalama yüzde 9,6 oldu. Aynı dönemde dolar/TL kurundaki artış ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Ak Enerji (#AKENR): Son 5 haftadır yükseliş trendinde, %219 prim.

Türk İlaç Serum (#TRILC): 6 haftalık yükselişte, kısa vadeli göstergeler olumlu.

Tureks Turizm Taşımacılık (#TUREX): 20 günlük ort. üstünde, haftalık dibe göre %12 primli.

Yayla Enerji Üretim (#YAYLA): Yükseliş trendinde, 1 haftada %40 prim yaptı.

Martı Otel (MARTI): 1 haftadır yükselişte. Haftalık yükseliş %27.

DÜŞÜŞTEKİLER



Fonet Bilgi Teknolojileri (#FONET): Son 3 gündür düşüşte, %40 değer kaybetti.

MLP Sağlık (#MPARK): Fiyat düşerken hacim azalıyor, göstergeler olumsuz.

Oncosem Onkolojik Sistemler (#ONCSM): Haftalık düşüşte. Ortalamalarının altında.

Agrotech Teknoloji (#AGROT): Haftalık düşüşte. Hacimde %50 düşüş var.

Oyak Yatırım Ortaklığı (#OYAYO): Haftalık düşüşte. %11 geriledi. Hacimde %63 azalma var.

NE OLDU?

İşsizlik oranı Şubat’ta 0,3 puan azalarak %8,7 oldu.

Sanayi üretimi baz etkisiyle yıllık %11,5 büyüdü. Şubat 2023’te deprem etkisiyle daralmıştı.

Artan jeopolitik gerilimler nedeni ile petrolünün fiyatının 100 dolara çıkma beklentileri arttı.

Goldman Sachs 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2300’den 2700 dolar/ons’a yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar açıkladı.

NE OLACAK?

İngiltere'den işsizlik oranı ve Almanya'dan toptan fiyat endeksi verileri takip edilecek.

Çin'den illk çeyrek GSYH ve sanayi üretimi verileri bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde ZEW endeksi takip edilecek ve ABD'de Mart ayı sanayi üretimi izlenecek.

ABD'de Amerikan Petrol Enstitüsü'nün petrol ve petrol ürünleri stokları olacak.

Yabancı payı 3 gündür artanlar: GARAN, KOZAL, TUPRS. Yabancı payı sürekli azalanlar: yok

ZEYNEP’E SOR

SEKTÖR MÜ, COĞRAFYA MI?

Sektörel Çeşitlilik; farklı sektörlere yatırımdır. Riski dağıtır, fırsat sağlar, geniş perspektif sunar, daha fazla bilgi oluşur.

Coğrafi Çeşitlilik: Farklı ülkeler hisselerine yatırımdır. Yerel riski azaltır, küresel fırsatlar sağlar, kur değişiminden etkilenir.

Riski yüksek tutarken sektör ve coğrafi çeşitlilikle dağıtmışsın. Ne yaptığını biliyorsun

Ak Portföy fonu olan VCY,AFT,AFV ve ALC fonları ve Yapı Kredi fonu olan YFAE2 hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?/Özkan Parlak

Özkan, her fonun önceden belirlenmiş bir stratejisi vardır. Yöneticiler de portföyü stratejiye uyumlu oluştururlar. Yatırımcının ise bu stratejiyi bilmesi ve kendi beklentisiyle uyumlu olduğunu teyit etmesi gerekir. Aksi taktirde ne yaptığını bilmeden gereksiz riskleri üstlenmesi söz konusu olacaktır. Bahsettiğin fonları inceledim. Her birinin kendi stratejisi doğrultusunda yaklaşımları söz konusu. Örneğin VCY fonu elektrikli ve otonom araç teknolojisine yoğunlaşırken, AFT fonu yeni teknoloji yabancı hisselere yönelmekte. AFV fonu ise yabancı hisse fonlarına ağırlık veriyor.

Tercihlerinden teknolojiye, yabancı hisselere ve temettüye odaklandığını görüyorum. Söz konusu fonlar 6 olan yüksek risk derecesine sahip. Bununla birlikte birikimini farklı alanlara yönlendirmiş olman bilinçli tercihte bulunduğun anlamına geliyor. Bu durumda yüksek riski de bilerek tercih ettiğini anlıyorum. Son bir yıllık getiride Ak Portföy’e ait Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFT)’nin %116 ile iyi bir performans sergilediği görülüyor. Eğer tercihlerinde değişiklik yoksa doğru olan her fonun kendi kategorisindekilerle kıyaslanmasıdır.

Yurt dışı satışlarıyla gelir ve kârını büyüttü. Hisse, çıktığı seviyeyi sindiriyor

Borusan Boru analizini yapabilir misiniz?/Murat Özalp

Murat, Borusan Boru sektöründe önemli üreticilerden biri. Son açıkladığı 2023 yıl sonu verilerinde gerçekleştirdiği büyüme dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz yıl brüt satışları %90 büyürken bunda yurt dışı pazarlardaki satışlarının daha güçlü artmasının etkisi bulunuyor. Toplam satışları 42,18 milyar TL’ye çıkarken yurt dışı satışları 32,68 milyar TL’yi buldu. Bu durum şirketin pazarda etkili bir büyüme stratejisi uyguladığını ve talebi karşıladığını gösteriyor. Veriler, Borusan Boru'nun müşteri tabanını genişlettiğini ve pazar payını güçlendirdiğine işaret ediyor.

Satıştaki büyüme net kârını %203.96 artırarak 4,1 milyar TL'ye yükseltti. Kârdaki artış şirketin operasyonel verimliliğini ve maliyet yönetimindeki başarısını gösteriyor. Aynı sürede şirket

net borcunu %17.26 azalttı. Bu, durum firmanın finansal yapısını daha da güçlendirdiği anlamına geliyor. Düşük borçluluk dalgalanmalara karşı şirketi daha dayanıklı kılmakta. Hissenin fiyatı ise Şubat 2022’de en düşük 22,94 TL seviyesindeyken Ekim 2023’te en yüksek 1.044,70 TL’ye kadar çıktı. Yaşanan kâr satışları sonrası hisse şimdilerde çıktığı seviyeyi sindirilmeye çalışıyor.

YATIRIM FONLARI

Emtia fonlarında kazançlar hız kesmedi

Altın yatırım fonları kârlılığı sürdürüyor

Emtia odaklı yatırım fonları, yatırımcıların ilgi odağında. Jeopolitik risklerle birlikte özellikle altın bazlı fonlara olan ilgi büyük artış gösterdi.

Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran Emtia Fonlarının getirileri, yüzde 25,16 (KUT) ile 29,15 (TUA) aralığında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 38,700 milyon TL'ye ulaştı. En yüksek yıllık getiri ise TEB Portföy Altın Fonu'nda (TUA) elde edildi.

En fazla getiren emtia fonları arasında, portföy büyüklüğü en yüksek olan Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım (KZL) Fonu, 17,113 milyon TL ile öne çıkıyor. Bu fonlar, yüksek getiri potansiyellerinin yanı sıra, yatırımcılara enflasyon karşısında korunma sağladığı için tercih ediliyor.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Altın emeklilik fonlarında hangileri öne çıkıyor?

Emeklilik fonlarında altın dönemi

Altın temalı emeklilik fonları, yatırımcılarına güvenli liman vaat ediyor. Bu tür fonlar, özellikle enflasyonist dönemlerde koruma sunarak popülerliğini artırıyor.

Emeklilik fonları arasında yüksek getiri yarışı, yüzde 26,36 (GRA) ile 28,83 (NHA) arasında seyrediyor. Bu fonların toplam portföy değeri 75.173 milyon TL'ye ulaştı. En yüksek yıllık getiri, NN Hayat Emeklilik Altın (NHA) fonunda gerçekleşti.

Bu fonlar arasında en yüksek portföy değerine sahip olan, 41,533 milyon TL ile Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın (AMZ) emeklilik fonu oldu. Yatırımcıların bu emeklilik fonlarını tercih etmelerinin temel nedeni, yüksek getiri potansiyelleri ve altın yatırımının sunduğu finansal güvenlik.

DÖVİZ PİYASASI

Döviz Kurlarında Neler Oluyor?

Dolar ve Euro kurunun fiyatları incelendiğinde dolarda seçim sonrası yükseliş hızının yavaşladığı, euro’da ise zayıf görünüm ağır basıyor. Enflasyon altında kalan dolar ve euro getirileri için görünüm zayıf. Ana yön yukarı olmakla birlikte ivmesi zayıf hareket sürüyor. Jeopolitik risklere bağlı kısa süreli dalgalanmalar olsa da mevcut seyir devam ediyor.

TAHVİL

Enerjisa Enerji, %63,78 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Enerjisa Enerji, nitelikli yatırımcılara 8 Nisan 2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 1,100,000,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %52,50, bileşik faizi ise %63,78'e denk geliyor. 364 gün vadeli bono, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise %13,09 olacak. Bononun vadesi ise 7 Nisan 2025.

8 Nisan 2024 tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 51,47 seviyesinde bulunuyor. Enerjisa Enerji’nin çıkardığı bononun yıllık %52,50 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 1,03 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarının bir miktar üzeri seviyelerde yer alıyor.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

VESTEL

İsveç merkezli beyaz eşya firmasını satın alıyor. Kuzey Avrupa pazarındaki payını artıracak

Vestel, global pazarda marka konumunu güçlendirmek amacıyla İsveç merkezli beyaz eşya şirketi Cylinda AB'yi satın aldığını duyurdu. Bu satın alma, şirketin Kuzey Avrupa pazarındaki varlığını artırma ve büyüme hedefi yönündeki çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirilmeli.

Satın alma işlemi, şirketin %100 dolaylı bağlı ortağı Vestel Holland B.V. aracılığıyla gerçekleştirildi. Alım bedeli hakkında bilgi verilmedi. Nihai bedel şirketin borç ve yükümlülükleri düşüldükten sonra kapanışta belli olacak. Vestel’in satış gelirlerinin ağırlıklı kısmı yurt dışından. Bununla birlikte yurt dışı geliri 2023 faaliyet döneminde %6,88 geriledi.

ALARKO HOLDİNG

Tarım sektöründeki yatırımları sürüyor. Doğrudan iştirakleri kadar dolaylı iştirakleri de var

Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Alarko Tarım, Beybur Tarım’ı satın alıyor. Önce sermayesinin %100’ünü temsil eden paylarını 50 bin TL’ye satın alacak. Ardından Beybur Tarım’ın sermayesini 50.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkaracak. Alarko Tarım, sermayeye ilave edeceği 299.950.000 TL nakdi ise Beybur Tarım’dan olan alacağından mahsup edecek.

Alarko Holding, son yıllarda tarım alanına yönelik yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirket özellikle de jeotermal ve seracılık alanında yoğunlaşıyor. Tarım sektöründe yer alan doğrudan iştirakleri arasında Alarko Tarım, Altes Seracılık, Alziraat Jeotermal Tarım firmaları bulunuyor.

BMS BİRLEŞİK METAL

Yıllık ortalama 34 milyon dolar ek gelir elde edecek. GES yatırımıyla da maliyeti azalacak

BMS Birleşik Metal, 2024 yılı için hedeflerini yatırımcısıyla paylaştı. Şirket galvanizli tel üretim miktarını %6,5 artırmayı hedeflerken artan siparişlere cevap verebilmek için fabrika kiralayacak. Bu yatırımın cirosuna yıllık ortalama 34 milyon dolar katkıda bulunmasını bekliyor. Yılın 4. çeyreğinde devreye alınacak tesisin bu yılın cirosuna katkısınınsa 8,5 milyon dolar olması öngörülüyor.

Şirket ayrıca Kırşehir'de yaklaşık 5,9 milyon dolara GES yatırımına gidiyor. Bu yatırımla elektrik tüketiminin %80'ini temiz enerji kaynaklarından sağlayacak. Firma bu yatırımdan ötürü de yılda yaklaşık 1,1 milyon dolar enerji maliyeti tasarrufu elde edecek.

KARDEMİR

Lojistik ve taşımacılık alanında faaliyet yürütecek şirket kurdu. Amaç rekabeti güçlendirmek

Kardemir, lojistik operasyonlarını genişletme ve taşımacılık kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda %100’üne sahip olduğu KARLİMTAŞ Kardemir Liman İşletmeciliği firmasını kurdu. Yeni kurulan şirketin sermayesi 200.000.000 TL olarak belirlendi.

KARLİMTAŞ'ın faaliyet alanı, yurtiçi ve yurtdışında demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığını kapsayacak şekilde geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu yeni iştirak, Kardemir'in lojistik ve taşımacılık kapasitesini önemli ölçüde artırmayı ve şirketin bu alanlardaki rekabet gücünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

CVK MADEN

Geliri yurt dışı ağırlıklı. Anlaşma hem gelirini hem de kârını destekleyecek

CVK Maden, yurt dışında yerleşik bir şirket ile maden cevheri satışı konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın toplam bedeli 4.125.000 dolar olarak belirlendi. Tutar yaklaşık 131.674.000 TL’ye denk geliyor. Şirket ihracat ağırlıklı çalışan bir yapıya sahip.

CVK Maden, son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde 944,14 milyon TL brüt satış geliri elde ederken bunun 810,19 milyon TL’si yurt dışı gelirlerinden oluşuyor. Söz konusu anlaşma satış gelirleri nazara alındığında önemli bir tutara denk geliyor. Anlaşmanın gelir ve kârlılığına olumlu yönde etkisi olacak. Firma, 2023 dokuz aylık dönemde net satışlarını yüzde 49,78 oranında büyüttü.