BofA, Amazon ve Fair Isaac’ı en iyi yatırım listesinden çıkardı

BofA Securities, araştırma notunda Amazon ve Fair Isaac Corp’u ABD 1 Listesinden çıkardığını duyurdu. 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem gören FICO’nun hissesi, yüzde 81’lik etkileyici brüt kar marjlarıyla güçlü temellerini korumasına rağmen yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.

Alım tavsiyesini korudu

Finansal kurum, her iki şirketin de seçkin yatırım fikirleri listesinden çıkarılmasına rağmen Alım tavsiyelerini koruyacağını teyit etti.

ABD 1 Listesi en iyi yatırım fikirlerini içeriyor

ABD 1 Listesi, BofA’nın Amerikan Depo Sertifikaları (ADR’ler) dahil olmak üzere Al derecelendirmeli, ABD’de listelenen hisseler evreninden en iyi yatırım fikirlerini içeren koleksiyonunu temsil ediyor.

Özel nedenlerini belirtmedi

BofA Securities, listeyi uzun vadede üstün yatırım performansı sağlama hedefiyle yönetiyor. Banka, araştırma notunda Amazon ve Fair Isaac’ın premium yatırım listesinden çıkarılmasının özel nedenlerini belirtmedi.