Koç ve YKB hisseleri satış sonrası hareketli

Dün günü düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne yüzde 1'in üzerinde kazançla başlarken, bankacılık endeksi negatif ayrışıyor. 6583 - 6671 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 10.41 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 6599 puanda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,46 azalırken, holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydedetti. Şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,79 düşüş ve yüzde 0,20 yükselişle işlem görüyor.

Satış haberi sonrası hisseler hareketli

Dün akşam saatlerinde Koç Holding'in, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki 575 milyon lira nominal değere kadar hissesinin hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemini gerçekleştirmesiyle, bugün Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası'nın hisseleri hareketli seyrediyor. Analistler, söz konusu satışın "yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin arttığı" şeklinde yorumlanabileceğini vurguladı.

Dün günü 13,37 TL'den tamamlayan Yapı Kredi Bankası hisseleri, bugünkü işlemlerde 12,91 TL'ye kadar geriledi. Bankanın hisseleri, saat 10.27 itibarıyla ise yüzde 4,41 düşüşle 12,74 TL'de bulunuyor.

Koç Holding hisseleri ise, dün günü negatif tarafta tamamlarken, şu dakikalarda yüzde 1,97 artışla 118,80 TL'de bulunuyor. Holdingin hisseleri en yüksek ise 121,40 TL'ye kadar tırmandı.

Küresel piyasaların gözü Fed'de

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.