Seçim öncesi piyasalar: "Satış baskısının giderek artmasını bekliyoruz"

Şenay ZEREN

28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 işlem günü kalırken, volatilitenin yüksek kalmaya devam etmesi öngörülüyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün yaptığı ortak açıklamada, "Zafer Partisi olarak Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye karar verdik" dedi. Piyasa açıklama esnasında pozitif seyrini korudu.

Hafta genelinde, yurt içi piyasalarda veri gündemi zayıf olurken, yarın saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Borsa İstanbul güne hafif yükselişle başlarken; BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,13 oranında yükselişle 4476 puanda; bankacılık endeksi ise yüzde 0,30 artışla 3878 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksi bugünkü işlemlerde 4441-4524 bant aralığında hareket ederken, pozitif taraftan negatif tarafa geçti. Endeks, saat 13.31 itibarıyla yüzde 0,50 oranında değer kaybıyla 4449 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksi de öğle saatlerinde kayba yönelirken, yüzde 0,35 düşüşle 3853 puanda bulunuyor.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4400 ve 4200 seviyeleri destek, 4500 ve 4600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dolarda makas 1,21 TL oldu

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,85 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur, gün içerisinde en yüksek 19,9000 TL’yi, en düşük 19,8140 TL’yi görürken; saat 13.36 itibarıyla yüzde 0,19 oranında yükselişle 19,8929 TL seviyesinde hareket etti.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada ayrışma ise yeniden büyüyor. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 19,89 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 21,10 TL. Böylece bankalar arası piyasadaki fiyat ile serbest piyasa fiyatı arasındaki makas 1,21 TL'ye yükseldi.

Euro/TL bugün içinde 21,4970 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında yükselişle 21,3929 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, şu sıralarda 24,6355 TL seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye'nin CDS'i 698 baz puanda

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), dün 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini yeniledikten sonra, bugün geriliyor. Türkiye'nin CDS'i dün en son 692 baz puanı gördü; bugün ise 698 baz puanda bulunuyor. Uzmanlar, seçimin ikinci turuna kadar risk primindeki yükselişin sürebileceğini belirtiyor.

Türkiye'nin risk primi, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki haftada 5 ay sonra ilk kez 500 puanın altına gerilemişti.

Gram altın değer kazancında

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1256 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 1264 liradan başladı. Gram altın, gün içinde en yüksek 1265 lirayı, en düşük ise 1258 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar/TL’de ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0,26 oranında yükselişle 1263 lira seviyesinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2348 lira, Cumhuriyet altını da 9570 liradan işlem görüyor.

Satış baskısının giderek artmasını bekliyoruz

Onur Altın - IKON Menkul Araştırma Müdürü

Pazar günü Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu yapılacak. Seçim öncesi piyasalar üzerinde tedirginlik ve kararsızlık devam ediyor. BIST100’ün bir süredir satış baskısı altında olduğunu söylüyoruz ve bu baskının giderek artmasını bekliyoruz. 4500 seviyesi bizim için önemli bir seviye. BIST100 endeksi şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinden bu yana bu seviyede tutulmaya çalışıyor. Önce varlık fonu ve BES gibi faktörlerle tutulmaya çalışıldı; şu anda da bu seviyenin altına indirmemek için yoğun bir gayret görüyoruz. Ancak ekonomide yaşanan olumsuzlukların şirket karlılıklarını etkilemeye başlaması, kredilerde yaşanan zorlukların yatırımları geciktirmesi ve aksatması, bunun yanında piyasa faizlerinin TCMB faizlerinden ayrılarak daha yüksek seyretmesi, önümüzdeki dönemde BIST100 açısından satış baskısının derinleşeceği anlamına gelmekte.

Daha öncede söylediğimiz gibi, yeni bir hikaye yaratılmadıkça yabancı girişi beklemiyoruz. Yabancı girişi olmadıkça da borsada yükseliş beklemiyoruz. 4500’in altında kalıcı bir düşüş yaşarsak ilk etapta 4000’e doğru geri çekilen bir endeks görebiliriz.

Kurlarda yükselişin devamını bekliyoruz

Yurtiçinde kurların kolay kolay düşmeyeceğini ve yükselişe devam edeceğini vurguluyoruz. Seçimleri kim kazanırsa kazansın bu görüşümüzü koruyacağız. Çünkü Dolar/TL’nin düşmesi için Türk Lirası’nın kalıcı bir değer kazanması gerekiyor. Bunun içinde cari açığın ve dış ticaret açığının azalması diğer yandan rezervlerin güçlenmesi gerekmekte. Ancak uygulanan ekonomik programın bu kalemlerde olumsuzluk yaratmaya devam etmesi Dolar/TL’nin de yükselişine devam etmesini sağlayacaktır.

Özellikle TCMB rezervlerinde gördüğümüz düşüş ciddi boyutlara ulaşırken net rezervlerin eksiye indiğini görüyoruz. Ancak kısa vadede döviz satışı bakımından dikkat edilmesi gereken nokta brüt rezervler. Brüt rezervlerin son 9-10 ayın en düşük seviyesine inmesi artık TCMB’nin arka kapı müdahalesi ile kur satışına çok imkan vermeyeceği gibi kurlarda da yükselişi hızlandıracaktır. Ciddi bir döviz likidite krizinin eşiğinde olduğumuzu da vurgulamalıyız.

Gram altında yeni rekor gelir mi?

Gram altın çift yönlü bir para birimi olduğu için hem ons altında yaşanan fiyatlamalar hem de Dolar/TL’de yaşanan fiyat hareketleri gram altını yakından ilgilendirmekte. Kısa vade de ons altında satış beklentimiz devam ediyor. Dolayısıyla bu gram altın fiyatlamasını aşağı çekecek bir unsur. Ancak Dolar/TL’de beklediğimiz yükseliş ise gram altını yukarı yönlü etkilemekte. Bu yüzden kısa sürede Dolar/TL’de sert yükseliş beklemediğimizden dolayı gram altının önce biraz aşağı çekildikten sonra tarihi zirvelere giderek yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz. Teknik olarak da 1225 desteğinin kırılması halinde 1178’e doğru geri çekilme yaşanabilir. Ancak sonrasında yeni rekor beklemekteyiz.