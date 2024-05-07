Yabancı yatırımcı kalıcı mı belli değil: TL’deki avantajı kâra çevirmek istiyor

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’nda borsadaki hareketi değerlendirdi. Borsada dünkü durgunluğun ara duraksama olduğunu ifade eden Sevgen, endeks 10.000’in üzerine kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devam ederek ilk etapta 10.600-10.700 bandına çıkmasını beklediğini belirtti. Sevgen yabancı yatırımcı payında son 6 ayda yüzde 5’lik artışı da “Giren yabancı yatırımcı var ama 2004’ten sonra uzun bir süre yüzde 60’ın altına gelmeyen pay son yıllarda yüzde 20’lere kadar düştü. Şimdi tekrar yüzde 30’un üzerine çıkmış durumda. Giren yabancı kalacak mı? O da belli değil” değerlendirmesini yaptı.

“Sindire sindire hareketlerin olduğu borsa daha iyi”

Dün, “S&P’nin not artırımının etkisiyle endeks yukarı gitse de tekrar satış gelebilir ama yukarı doğru seyahatinde en fazla duraksama olur” düşüncem vardı. Öyle de oldu. Dün çok net şekilde söylediğim gibi senet bazlı hareketlerin daha yoğun olduğu endeksten bağımsız yoğunluğun olduğu özellikle endeks 100 senetlerinde daha yoğun hareketin olduğu bir gündü. Bu ara duraksamaları olumlu. Endeksin soluksuz bir şekilde yukarı gitmesi çok istediğim bir şey değil. Sindire sindire hareketlerin olduğu bir borsa daha iyi. Çünkü öbür türlü endeks çıkıyordu ama diğer senetlerde düşüşler, satışlar bile vardı. Şimdi genele yayılan hatta endeks dışı senetlerde çok daha yoğun hareketliliğin olduğu, önemli primlerin gerçekleştiği, senet bazlı hareketlerin ve beklentilerin ön plana çıktığı bir dönem yaşıyoruz.

"Bugün de durağan bir borsa bekliyorum"

Bu hafta 2 tane halka arz var. Yaklaşık 4 milyar TL civarında büyüklere sahip. Çok büyük etkisi olmaz ama tabii bugün de bir miktar yine durgun. Senet bazlı hareketlerin olduğu yukarı doğru potansiyeli olan bir gün olma ihtimali var. Ama “Çok coşacağız veya çok satış gelecek” diyebileceğimiz bir gün değil. Dün yoğun satışlara rağmen piyasanın tutunmayı, başarması iyi bir şey aslında. Demek ki piyasa bunu kaldırıyor. Bu sabah baktım. Londra'daki TL swapları yüzde 42 lerin de altına, yüzde 40’lara gelmiş gibi görünüyor. CDS’lerde düşüş var. TL’ye ilgi devam ediyor. O yüzden ben hala aynı yerdeyim. Yukarı doğru potansiyelimiz temmuz sonuna kadar, belki ağustos başına kadar devam edecek gibi görünüyor. Ama endeksi önemsemeyin. Endeks şu anda 10.000 seviyesinde tutunmaya devam ettiği sürece sorunumuz yok. 9.800’ün altına gelirse zaten bu söylediklerimin hepsi çöp olur. Ama 10.000’in üzerinde kaldığı sürece yukarı doğru potansiyelimiz devam edecek. Ara düzeltme bunlar. Senet bazı hareketlerin olduğu düzeltmeler. Ben 10.600-10.700 bölgesine doğru hareketin ilk etapta devam etmesini bekliyorum. Sonrası belki 11.000’in gün üzerine de gitme potansiyeli olabilir. Ama öncelikle ilk beklediğim hedef nokta burası.

Yabancı yatırımcı konusuna baktığımızda da QNB hariç tutulduğunda borsada yabancı yatırımcının payı yüzde 27’lere kadar düşmüştü, yüzde 32’lere çıktık. Yüzde 5’lik bir artış var. QNB hariç bakmak daha doğru. Çünkü QNB’nin şu anda takasta duran ama piyasada halka açıklık oranı çok düşük olduğu için doğal olarak piyasada yabancı takasını etkileyen bir durumu var. Bence yüzde 32’lik rakamın çok önemi yok ama bir miktar giriş olduğunu gözlemliyoruz. Yüzde 5’lik bir giriş var. Yılbaşından beri rakamlarda da bunu görüyoruz. Giren yabancı yatırımcı var ama 2004’ten sonra uzun bir süre yüzde 60’ın altına gelmeyen pay son yıllarda yüzde 20’lere kadar düştü. Şimdi tekrar yüzde 30’un üzerine çıkmış durumda. Giren yabancı kalacak mı? O da belli değil. O yüzden görmek istiyorlar. Tasarruf tedbiri gelecek mi? Nasıl gelecek, ne kadar etkileyecek, bu ne kadar güvenilir, ne kadar inandırıcı? Bunları görmemiz lazım. Bunları görmeden bir şey söylemek zor. Şimdiye kadar alınan tedbirler itibariyle baktığımız zaman şimdilik oyalama hamleleri gibi görünüyor. Ama önümüzdeki dönemde daha net adımlar atılırsa yabancı girişi daha da hızlanabilir. Şu anda gelenler biraz daha TL’deki avantajı kâra çevirmek isteyen yabancı girişleri ki bu ne kadar yabancı o da tartışılır bilmiyoruz. Türkiye’ye geçmişte giren para miktarına bakınca, şu anda gelen para biraz daha düşük tutarlarda olduğu için bir etkisi olsa da "Her şey çok güzele dönecek” diyebileceğimiz bir etki emaresi vermiyor henüz.