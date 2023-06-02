Borsada ‘Şimşek’ enerjisi

Şenay ZEREN

Cumhurbaşkanı seçimi sonrası yurt içi piyasalarda hareketli seanslar sürerken, kur ve gram altın haftanın son işlem gününe de rekor seviyeden başladı. Uzmanlar, kur tarafında yükselişin devam edebileceği görüşünde. Borsa İstanbul ise, bankacılık endeksindeki güçlü yükselişin desteğiyle pozitif tarafta ilerliyor. Piyasada, 'yeni kabine' beklentileri fiyatlanmayı sürdürüyor.

Bloomberg News'in konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından "piyasa güvenini desteklemek için" Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i atayabilir. Yeni kabinenin cumartesi günü açıklanması bekleniyor. Şimşek'in ekonomi yönetiminde rol alabileceği piyasalar tarafından fiyatlanırken, uzmanlar bu gelişmenin henüz tamamen fiyatlanmadığını belirtiyor. Bloomberg'in haberiyle özellikle banka hisseleri ralli yapıyor.

Bankacılık endeksinde güçlü yükseliş

Borsa İstanbul, bankacılık endeksindeki güçlü yükseliş öncülüğünde güne primli başladı. Borsa İstanbul 100 endeksi, psikolojik seviyesi olan 5000 puanın üzerinde hareket ederken, gün içinde 5074 - 5146 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 13.53 itibarıyla yüzde 2,67 yükselişle 5092 puanda bulunuyor.

Bankacılık endeksi ise, Bloomberg News'te yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak atamaya hazırlandığı haberinin etkisiyle güçlü yükseliyor. Endeksteki yükseliş gün içinde yüzde 8'i aşarken; şu dakikalarda yüzde 6,67 oranında değer kazancıyla 4681 puanda hareket ediyor.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank, Garanti Bankası, ve Yapı Kredi Bankası oldu.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,88 yükselişle 5102 puan olurken; bankacılık endeksi ise, güne yüzde 6,59 oranında artışla 4677 puandan başlamıştı.

Dolarda rekor serisi sürüyor

Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21,16 TL'ye kadar yükselerek yeni zirvesini gördü. Kur, saat 13.54 itibarıyla yüzde 0,39 oranında yükselişle 20,8838 TL'de hareket etti.

Euro/TL'de de yükseliş sürüyor. Euro, illikit işlemlerde 22,8270 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Şu dakikalarda yüzde 0,20 artışla 22,5713 TL'de hareket ediyor.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada ise, fark kapanmayı sürdürüyor. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 20,88 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 21,04 TL. Böylece bankalar arası piyasadaki fiyat ile serbest piyasa fiyatı arasındaki makas 0,16 TL ile yüzde 0,77 oldu.

Gram altında tarihi zirve

Altının gram fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen, dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini 1345 TL'ye çıkardı. Fiyatı dolar/TL ve ons altının değerine göre hesaplanan gram altın, saat 13.57 itibarıyla yüzde 0,47 kazançla 1328 TL'de bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise, bugün en yüksek 1983 doları görürken, şu dakikalarda yüzde 0,04 değer kazancıyla 1978 dolarda hareket ediyor.

Türkiye'nin CDS'i 15 baz puan geriledi

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takasında (CDS), geri çekilme seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla devam ediyor. Türkiye'nin CDS'i dünkü işlemlerde en son 578 baz puanı görürken; 13.19 itibarıyla 563 baz puanda hareket ediyor. Böylelikle CDS, düne göre 15 baz puan daha düştü.

Türkiye'nin CDS'si, 23 Mayıs Salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini görmüştü. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla düşüş eğilimine yöneldi.

'Şimşek' etkisi tam olarak fiyatlanmadı

Serkan Gönençler - Gedik Yatırım Baş Ekonomisti

Mehmet Şimşek isminin, piyasalar açısından simgesel bir anlamı bulunuyor. Mehmet Şimşek’in atanması tam ortodoks politika setine bir dönüş olmasa da, bankalar üzerindeki regülasyonların gevşetileceği beklentisini doğuruyor. Bu nedenle piyasaya tepkisinin özellikle bankacılık hisseleri üzerinde oldukça olumu olduğunu görüyoruz. Bu etkinin henüz tam olarak fiyatlanmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla, Mehmet Şimşek’in Kabine’de yer alması halinde özellikle bankacılık hisselerine olan ilginin devamı beklenebilir.

Borsada ‘Şimşek’ enerjisi

Seda Yalçınkaya – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Piyasa değişim beklentisini oldukça istekli bir şekilde yansıtıyor. Mehmet Şimşek’e ekonomi konusunda tam yetki verildiğine yönelik haberler bugün endekse yüzde 3.4 pozitif yansımış görünüyor. Bankacılık endeksi ise yüzde 7.3 yukarıda.

Piyasa Mehmet Şimşek’in ortodoks politikalara daha yakın hareket edebileceğine yönelik ihtimali sevmiş görünüyor; ancak bunun tamamen fiyatlandığını düşünmüyorum. Zaten şu an Mehmet Şimşek ismi önemli ölçüde fiyatlara girdi. Kabine açıklandıktan sonra yetkisinin boyutu ve söylemler ön plana çıkacaktır.

Şu an ekonomi politikalarının daha iyiye gidebileceğine yönelik bir iyimserlik fiyatlanıyor. Bunu önümüzdeki günlerde atılacak adımlar belirleyecek. Ekonomi tarafında ilk yapılacak eylem ya da kararın da piyasa dikkatinde olacağını düşünüyorum. Özellikle yeni bir ekonomi reçetesinin içeriği piyasa tarafından satın alınmakta hevesli olur.

Yükseliş hız kazanabilir: 5200 seviyesi kritik

Kısa vadede 3 Ocak’tan başlayan düşüş trendinin geçtiği 5200 seviyesinin üzerine yerleşilmesi halinde yukarı yönlü eğilim hız kazanacaktır. Burada ekonomi odaklı mesajların net, anlaşılır, güven içerikli ve sürdürülebilir olması da önümüzdeki günlerde yabancı yatırımcının ilgisini daha çok çekebilir. Mesajların güçlü bir şekilde verilememesi halinde piyasalardaki coşkuda sönümlenme izlenebilir. Dolayısıyla artık isimden ziyade eylem ve söylem daha önemli olacaktır.

Bankacılık endeksi neyi fiyatlıyor?

5200 seviyesinin üzerini mesken edinmesi halinde, endeks muhtemelen 5700’e doğru hız kazanabilir. Bankacılık endeksi seçim öncesi politikalardan çok fazla zarar gördü. Oluşan tahribattan geri dönüş olabileceğini fiyatlıyor. Daha güçlü sinyaller bankacılık endeksinin 5050 seviyesinin üzerini zorlayabilir. 5050 üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması halinde ise bir önceki güçlü tepe olan 5400’lere doğru hız kazanılması beklenebilir.