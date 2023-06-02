Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanabilir
Bloomberg News'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i 'tam yetkili' Hazine ve Maliye Bakanı olarak atamaya hazırlanıyor.
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Seçim süreci geride kalırken, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi tüm dikkatler yeni kabinede. Yeni kabinenin ise, yarın açıklanması bekleniyor.
Bloomberg News'in konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından "piyasa güvenini desteklemek için" Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i atayabilir.