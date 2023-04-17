Borsada yatırımcı sayısı bir haftada 600 bin arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 14 Nisan haftası itibarıyla 585 bin 242 kişi artış gösterdi ve yeniden 4,5 milyonun üzerine çıktı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 3 milyon 946 bin 544 olan pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 531 bin 786 seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde toplam yatırımcı sayısı 30 milyon 388 bin 116'dan 30 milyon 504 bin 817'ye çıktı.

Toplam hesap sayısı 62 milyon 34 bin 894'ten 62 milyon 503 bin 481'e çıkarken, bakiyeli hesap sayısı 9 milyon 56 bin 639'dan 9 milyon 774 bin 349'a geldi.

MKK nezdinde kayden saklanan menkul kıymetlerin değeri 7,22 trilyon TL oldu.