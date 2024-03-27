Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının ons fiyatı, doların gücünü korumasına paralel olarak yatay bir görünümde seyrediyor. Küresel piyasaların yakından takip ettiği, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun seyrini izlemede baktığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), cuma günü 15.30'da açıklanacak ve altın fiyatlarının yönü açısından da kritik olacak.

2173 - 2181 dolar arasında hareket eden ons altın, saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 2178 dolarda işlem gördü.

Gram altın fiyatı, dolar/TL'deki yükselişle hafif primli seyrederken; şu dakikalarda yüzde 0,14 artışla 2256 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.256,13 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.133,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.002,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.269,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 39.266,94 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.179,94 dolar