Dolar rekorunu 28,70 TL'ye taşıdı

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,6742 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,6837 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,7038 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,09 kazançla 28,6858 TL seviyesinde hareket etti.

Kur, 15 Kasım'da Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,76 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Euro 31 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları sığ piyasada 31,2390 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 31,1635 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 35,6103 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında yükselişle 104,48 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0838 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,11 seviyesinde bulunuyor.