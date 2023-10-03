Dolarda primli seyir sürüyor

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,44 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 27,49 TL seviyesinden başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,58 TL'ye kadar yükselen kur, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,19 yükselişle 27,50 TL'de hareket etti. Euro da sığ piyasada 29,21 TL'ye çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,10 primle 28,81 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,22 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin mesajlarla 107 seviyenin üzerine çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,20 oranında yükselişle 107,11'de bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ise, baskı altındaki hareketine devam ederken 1,05 seviyesinin de altına sarktı ve şu sıralarda 1,0468'de hareket ediyor.