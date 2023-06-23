Dolarda yükseliş sürüyor: 26 TL'yi aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün beklentilerin altında kalan faiz artırımı sonrası yurt içi piyasalarda volatilite yüksek bir seyir izlendi. Ayrıca, karar sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır" vurgusu önemliydi.

Piyasalar, dün yaşanan hareketli seans sonrası haftanın son işlem gününe de hızlı başladı. Döviz kurları ve gram altın tarafında yeni rekorlar geldi. Borsa İstanbul ise primli bir seyir sürerken, bankacılık endeksindeki yükseliş dikkat çekiyor.

Dolar tarihinde ilk kez 26 TL'yi aştı

Dolar, dün başlayan hızlı yükselişini sürdürürken, bugün 26,08 TL'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. Kur, saat 14.02 itibarıyla yüzde 2,98 artışla 25,6100 TL'de işlem gördü.

Euro da 28 TL'yi aşarak, zirvesini 28,16 TL'ye çıkardı. Euro/TL, şu dakikalarda yüzde 2,36 oranında yükselişle 27,8226 TL'de hareket ediyor.

Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 4'ün üzerini gördü

Borsa İstanbul, dün TCMB'nin beklentileri karşılamayan faiz kararı sonrası yükselişini yüzde 4'ün üzerine taşırken, yeni güne de primli başladı. BIST 100 endeksi bugün içinde 5509 - 5587 bant aralığında hareket ederken, saat 14.10 itibarıyla yüzde 2,33 oranında yükselişle 5555 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi ise, güne değer kazancıyla başlarken, daha sonra yükselişini hızlandırdı ve yüzde 4'ün üzerine taşıdı. Endeks, şu sıralarda yüzde 2,93 artışla 5136 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,50 oranında yükselişle 5509 puanda bulunurken; bankacılık endeksi ise yüzde 1,41 artışla 5059 puanda işlem görmüştü.

Gram altında yeni zirve

Altının gram fiyatı, dolar/TL'deki hızlı yükselişin etkisiyle yeni zirvesini 1608,64 liraya kadar taşıdı. Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altının fiyatı şu sıralarda, yüzde 3,13 oranında kazançla 1578 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin CDS'i 500 baz puanın üzerinde

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), dün TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararı sonrası yeniden 500 baz puanın üzerine çıkarken, bu seviyelerdeki hareketini sürdürüyor.

Türkiye'nin CDS'i dün en son 514,62 baz puanı gördü; bugün saat 10.58 itibarıyla ise yüzde 0,94 yükselişle 519,27 baz puanda bulunuyor.

Temmuzda benzer bir faiz artışı bekleyebiliriz

Eda Karadağ - Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı

Yeni ekonomi yönetimi sonrası ilk TCMB toplantısı dün gerçekleşti. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,50’den yüzde 15’e yükselttiğini duyurdu. Metnin detaylarına bakıldığında, enflasyon vurgusu devam ederken, büyüme hassasiyetinin de korunduğu görülüyor. Makro ve mikro ihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi ifadesine yer verilmiş. Merkezin kademeli bir şekilde artırımlarına devam edeceği görülüyor. Kredi faizlerinin kademeli artışıyla, iç talepteki yavaşlama sınırlı tutuluyor.

Bankacılık sektöründe olumlu senaryolar güçlendirebilir

20 Temmuz tarihinde yapılacak TCMB faiz kararı içinde dünkü gibi benzer bir artış bekleyebiliriz. Kredi faizlerinin küçük adımlarla gerçekleşmesinin, banka bilançolarını rahatlatması önümüzdeki dönem için beklenebilir. Şimdi gözler makro ihtiyati tedbirlerin sadeleştirilmesine yönelik kararlara odaklanacaktır. Bankalarla ilgili son dönemde alınan regülasyonların gevşetilmesine dair bir yol haritasının çizilmesi bekleniyor. Olası böyle senaryolar, bankalar üzerindeki baskının kalkmasını, ilerleyen günlerde bankacılık sektöründe de olumlu senaryoları güçlendirebilir.

Borsa zirve seviyesine yaklaşabilir

BIST100 endeksi karar sonrası yükselişini sürdürüyor. Dün sınai endeksinin katkısıyla yükselen endekste bugün bankacılık endeksi en çok katkı sağlayan sektörler arasında görülüyor. Dünkü karar sonrası bankalar geride kalırken, bugün bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 4’ü aşmış durumda. Borsa için iyimser beklentimizi koruyoruz. Bundan sonraki süreçte TCMB, BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek olası açıklamaların, iç piyasanın seyri üzerinde etkili olması beklenebilir.

Yabancı konusu da oldukça önemli bir başlık olarak eklenebilir. Bir süredir yabancı ilgisizliğinden bahsediyoruz ve yeni ekonomi yönetimi sonrası atılacak yeni adımları yabancıların beklediğini ve güven ortamının sağlanması halinde yabancı girişlerinin de pozitif şekilde etkilenebileceğini bekliyorum. Dünkü faiz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımının sağlanacağını da ekledi.

BIST100 endeksi için 5500 seviyesinin üzerinde teknik olarak hareketini devam ettirmesi durumunda yukarı yönlü eğimini koruması beklenebilir ve zirve seviyesi olan 5730 seviyesine doğru hareketini sürdürebilir. Endeksin 5500 seviyesinin üzerinde kalması halinde ben yükselişini sürdüreceğini düşünüyorum.