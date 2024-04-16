Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,4510 seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 16 Nisan 2024 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar/TL, yeni güne yüzde 0,1 artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 32,4510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 34,4460, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 40,3590'dan satılıyor.
Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 32,4265'ten tamamlamıştı.
Dolar endeksi 5 gündür yükselişte
Yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 106,4 seviyesinde bulunuyor.
Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesi risk algısının yükselmesine neden olurken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indiriminin tarihine ilişkin tahminlerin ötelenmeye devam ettiğini söyledi.