Döviz talebine karşı mücadele tam gaz!

Döviz dönüşlü KKM’de vade sonuyla birlikte dolar ihtiyacı artarken, ekonomi yönetimi dövize yönelik talebi törpüleme çabasında. Seçim öncesi kurumsal döviz satışı kısıtlanırken, 14 Mayıs seçimleri sonrası da hamleler devam ediyor.

Bloomberg haber ajansının bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Merkez Bankası interbank işlemlerde bankaların günlük döviz alım limitini düşürdü.

Kaynaklar, bankalararası piyasada alınabilecek döviz tutarı limitlerinin yüzde 25 oranında aşağı çekildiği bilgisini verdi.

Bloomberg'ün haberine göre; bankalardan ayrıca, acil değilse firmaların döviz talebinin TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Sözleşmesi işlemlerine yönlendirmeleri istendi.

Dövizden TL'ye yılsonuna kadar ek dönüşüm

Merkez Bankası bugün yayınladığı tebliğ ile de yılsonuna kadar daha çok döviz mevduatın TL'ye geçmesini sağlamayı amaçlayan düzenlemeye gitti.

2023 yılının geri kalanında gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan TL mevduat/katılma hesaplarına ek dönüşüm hedefi uygulanacak.

Böylece 26 Mayıs hesaplama tarihinden 28 Temmuz hesaplama tarihine kadar yüzde 10'un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar menkul kıymet bloke olarak tesis edilecek. 28 Temmuz hesaplama tarihinden itibaren yüzde 30'un altında kalan bankalar ise ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat/katılım fonu tutarının yüzde 10'u oranında ilave menkul kıymet söz konusu hedefe ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis etmesi gerekecek.

Menkul kıymet tesisine tüketici kredileri de dahil

Merkez Bankası (TCMB) dün de bireysel kredilerin bir miktar yavaşlaması ile sonuçlanacak yeni düzenlemeler açıklamıştı. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek, diğer ticari krediler ile tüketici kredileri de bu kapsama dahil edildi. Bu değişiklik, yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimleri için geçerli.

İşlemcilere göre TCMB piyasayı dengelemek için ihtiyaç duyduğu döviz miktarını azaltmayı hedefliyor. Reuters'a konuşan bir bankacı TL tarafında ikinci tur seçimlere kadar büyük değişim beklemediğini belirterek, "Ancak seçim sonrası için tekrar değerlendirme yapılması gerekebilir. Kısa vadedeki beklentilerimizin aksine orta uzun vadede bu sistem hala sürdürülebilir görünmüyor" dedi.

Dolar/TL 19,7'nin üzerinde

Dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu akşam saatlerinde uluslararası piyasalarda 19,82 TL’ye kadar yükselirken, bugün gün içinde en düşük 19,6570 TL’yi gördü. Kur saat 13.15 itibarıyla yüzde 0,20 yükselişle 19,7559 TL seviyesinde yer aldı. Kurda 'makas' ise 50 kuruşlara gerilemiş durumda.