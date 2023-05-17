Seçim sonrası dikkat çeken hisseler

Seçimlerin ardından ilk işlem gününe sert bir düşüşle başlayan Borsa İstanbul, hisse bazlı ayrımlara da sahne olurken, dünkü gün içi seyirde ise volatilitenin ağırlıklı olduğu bir hava hakimdi.

Borsa İstanbul, seçim öncesi %10’a yakın yükseldi

Yurtiçi yatırımcının iştahında son haftalarda görülen artışın yanında, seçime yakın yabancıların artan ilgisiyle beraber, beklentilerin pozitif yönde geliştiği Borsa İstanbul, seçim öncesindeki hafta yüzde 10’a yakın bir yükseliş yaşarken, Anadolu Efes, İş Bankası, Koç Holding gibi hisselerde ise yükseliş yüzde 20’yi aşmıştı. Özellikle yabancı yatırımcının ilgisinin artmasının borsaya pozitif etkisinin hissedildiği haftada, yabancı yatırımcı oranı 05.05.2023 tarihinde yüzde 28,63 seviyesindeyken, 12.05.2023 tarihli kapanışta yüzde 29,87’ye yükselmişti. 4400’lü seviyelerden toparlanarak psikolojik eşik değer olarak görülen 5000’e dayanan Borsa İstanbul, seçimlerden önceki son işlem günün 4800’lü seviyelerden kapatmıştı. Özellikle bazı hisse senetlerinde görülen sert yükselişlerin yanında bazı kağıtlar Borsa İstanbul ile olan korelasyonu sağlayamayarak değer kaybetmiş, Fenerbahçe, Yayla Gıda, Girişim Elektrik Sanayi şirketine ait paylar ise yüzde 15’ten fazla düşmüştü.

Yabancılar seçimin ardından satışa geçti

Dünkü kapanış ile birlikte ise borsanın seçim sonrası çizdiği tablo, hisse bazlı ayrışmış durumda. Seçimlerden önceki son hafta hızlı bir şekilde yükselerek yatırımcısının yüzünü güldüren İş Bankası, Koç Holding, Akbank, Anadolu Efes, Coca-Cola gibi hisselerde sert düşüşler yaşanırken, seçimlerin öncesinde görece daha sakin bir seyir izleyen Flap Kongre, Avrupa Yatırım Holding, Emlak Konut gibi hisseler tavana yakın yerden kapattılar. Özellikle seçim öncesinde politika değişikliği beklentisiyle banka ve holding hisselerini satın alan yatırımcılar seçimin ardından satışa geçti.

Kapanışla birlikte, geçtiğimiz hafta yüzde 31,17 yükselerek haftanın en iyisi olan İş Bankası yüzde 19’a yakın değer kaybederken, yüzde 26,68 ile yükselişte ikinci sırada yer alan Koç Holding ise seçimlerin ardından yüzde 17 değer kaybetti. Anadolu Efes’te İş Bankası’na paralel bir gerileme yaşarken, Akbank’ın değerinde yüzde 18 düşüş meydana geldi Salı günkü kapanışla birlikte, Akbank, Anadolu Efes, İş Bankası hisselerinin aksi bir yönde hareket eden Flap Kongre, Avrupa Yatırım Holding hisseleri yüzde 20’nin üzerinde değer kazanırken, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın, Emlak Konut hisseleri ise yüzde 13 değer kazandı.