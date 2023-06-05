JPMorgan: Dolar, hala en çok kullanılan para

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan'ın kur stratejistlerine göre, dolarizasyonda azalmaya yönelik bazı işaretler gelişmekte olsa da, ABD doları küresel döviz piyasalarında en çok işlem gören para birimi olmaya devam ediyor.

Stratejistler Maeera Chandan ve Octavia Popescu'nun yazdıkları raporda, "Çeşitli ölçümler bir araya getirildiğinde, ABD dolarının genel kullanımı tarihi seviyelerine paralel" değerlendirmesini yaptılar.

ABD dolarının döviz işlem hacimleri içindeki payının tarihi zirvenin yüzde 88'inde olduğuna işaret eden stratejistler, euronun payının yüzde 8 azaldığını belitti. Çin yuanının payı ise, yüzde 7 ile rekor seviyeye çıktı.