IMF Başkanı: Fed faiz artırımını bitirmez
IMF Başkanı Georgieva, "Kredilerde ciddi yavaşlama yok, Fed faiz artırımını bitirmez" değerlendirmesinde bulundu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bankaların kredilerinde ciddi bir yavaşlama, azalma gözlemlemediklerini belirterek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım trendini sona erdirmesinin muhtemel görünmediğini ifade etti.
CNBC'ye konuşan Georgieva, "Kredilerde henüz ciddi bir yavaşlama görmüyoruz. Kredilerde biraz yavaşlama var, ancak Fed'in faiz artırımından geri adım atmasına yol açacak büyüklükte değil" dedi.