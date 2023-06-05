Credit Suisse'nin devralınması 12 Haziran'da tamamlanacak

Yapılan açıklamaya göre, Credit Suisse Group 12 Haziran'da UBS Group AG bünyesine katılacak. Credit Suisse hissedarları ellerindeki her 22,48 hisse için 1 UBS hissesi alacaklar.

UBS, 19 Mart'ta Credit Suisse'yi 3 milyar CHF karşılığında devralmak için anlaşmaya varmıştı. Banka, bu devralmadan 5 milyar CHF'ye varan zaran yazmayı bekliyor.