Credit Suisse'nin devralınması 12 Haziran'da tamamlanacak
UBS, Credit Suisse Group'un devralınması sürecini 12 Haziran'a kadar tamamlayacağını duyurdu.
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Yapılan açıklamaya göre, Credit Suisse Group 12 Haziran'da UBS Group AG bünyesine katılacak. Credit Suisse hissedarları ellerindeki her 22,48 hisse için 1 UBS hissesi alacaklar.
UBS, 19 Mart'ta Credit Suisse'yi 3 milyar CHF karşılığında devralmak için anlaşmaya varmıştı. Banka, bu devralmadan 5 milyar CHF'ye varan zaran yazmayı bekliyor.