Kritik 'TCMB faiz kararı' öncesi piyasalarda son durum

Şenay ZEREN

Yurt içi piyasada nefesler tutuldu ve saat 14.00'e odaklanıldı. Ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerden sonra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Toplantıdan faiz artırımı çıkması beklenirken, böylelikle Mart 2021 tarihinden bu yana ilk artış gerçekleşmiş olacak. Faizin çekilebileceği seviyeye ilişkin aralık ise, oldukça geniş. Beklentiler politika faizinin yüzde 15 ile 40 arasına çekilmesi yönündeyken; ağırlık yüzde 20 ile 25 arasında bir noktaya yükseltilebileceği doğrultusunda. EKONOMİ Gazetesi ile tahminlerini paylaşan uzmanların öngörüleri de, politika faizinin yüzde 20-25 seviyesine çıkarılacağına işaret ediyor.

Uzmanlar faiz artırımının yanında, TCMB’nin yapacağı sözlü ve yazılı yönlendirmelerin de faiz kararı kadar önemli olduğunun altını çizerken; birçok uzman karar metnindeki dilin de tamamen değiştirileceği tahmininde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi döviz kurlarında yatay bir seyir gözlenirken, gram altın kayıpta. Borsa İstanbul ise kararsız bir seyirde hareket ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de, düne göre yükselişte.

Borsa İstanbul'da kararsız seyir

Borsa İstanbul, bu önemli güne hafif alıcılı başlarken, sonrasında negatif ve pozitif tarafta kararsız bir seyir izledi. Borsa İstanbul 100 endeksi, gün içinde 5152 - 5221 bant aralığında hareket etti. Endeks, saat 11.39 itibarıyla yüzde 0,39 yükselişle 5205 puanda bulundu. Bankacılık endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 0,13 artışla 4974 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5150 ve 5100 seviyeleri destek, 5250 ve 5400 puan direnç konumunda bulunuyor.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, A1 Capital Yatırım, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası oldu.

BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0,26 oranında yükselişle 5200 puandan başlarken; bankacılık endeksi ise açılışta yüzde 0,17 artışla 4980 puanda bulunmuştu.

Dolar kurunda yatay seyir

Dolar kuru, geçtiğimiz 6 işlem gününde yatay hareket ederken; bugün de benzer seyrini sürdürüyor. Dolar, gün içerisinde en düşük 23,4310 TL'yi, en yüksek ise 23,5810 TL seviyesini görürken; kur saat 11.42 itibarıyla yüzde 0,07 oranında düşüşle 23,5520 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar/TL tarihi zirvesini, geçtiğimiz salı 23,80 TL'ye yükselerek görmüştü.

Euro ise, bugün en yüksek 25,9320 TL'yi gördü ve şu dakikalarda ise yüzde 0,14 artışla 25,8846 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL, rekor seviyesini 15 Haziran’da 26,04 görmüştü.

Türkiye'nin CDS'i yeniden 500 baz puanın altında

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 500 baz puanın altında hareketini sürdürüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi, saat 10.27 itibarıyla düne göre yüzde 0,28 artışla 493,95 baz puana yükseldi. Türkiye'nin CDS'i dün son işlemlerde 492,43 baz puandaydı.

Gram altında düşüş

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki değer kaybının etkisiyle aşağı yönlü hareket ediyor. Gram altın bugün en yüksek 1466 lirayı görürken, saat 11.43 itibarıyla yüzde 0,46 düşüşle 1457 lirada işlem gördü.

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altının tarihi zirvesi 1499 lira seviyesinde.

Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın daha fazla faiz artırımı yapılabileceğine yönelik açıklamaları sonrası 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken; şu dakikalarda ise yüzde 0,38 kayıpla 1925 dolarda işlem görüyor.