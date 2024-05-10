AK Partili vekiller, sağlık sistemini eleştirdi, mülakatlarda adaletsizlik yaşandığını savundu

Besti KARALAR - ANKARA GÜNLÜĞÜ

AK Parti’de geleneksel hale gelen, ‘vekil’ buluşmaları başladı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen ilk toplantıya, Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül’e bağlı milletvekilleri katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren toplantıya 46 milletvekili katıldı. Grup Başkanı Abdullah Güler’in başkanlık ettiği toplantıda, milletvekilleri talep ve şikayetlerini dile getirdi. Milletvekillerine sosyal medyayı kullanırken dikkatli olmaları uyarısının yapıldığı toplantıda, televizyon programlarına katılmadan önce parti genel merkezini bilgilendirmeleri de istendi. Edinilen bilgilere göre; toplantıda bazı milletvekilleri saha çalışmalarında seçmenlerin değişik konularda şikayetleri ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirdiler. Milletvekilleri, hastanelerde doktor sayısının yetersiz olduğunu, vatandaşın randevu alırken ciddi sıkıntılar yaşadığını, sağlık sisteminde ciddi aksaklıklar olduğu eleştirilerini gündeme getirdiler.

Toplantıda milletvekilleri, kamu kurumlarına personel alınırken, mülakat sırasında çok fazla adaletsizlik yaşandığını, bunun da iktidara karşı bir güvensizlik algısı oluşturduğuna yönelik görüşlerini dile getirdikleri öğrenildi. Bu konuda seçmenden çok fazla baskı geldiğini aktaran milletvekilleri, “Mülakatın kaldırılmasına ilişkin sözümüz var. Seçim beyannamesinde de vardı. Mülakat konusunu çözmemiz lazım” dedikleri ifade edildi.

Emekli-memur ayrımı seçmeni küstürdü

31 Mart yerel seçim sonuçlarının da konuşulduğu toplantıda bazı milletvekilleri, “Emekli ve memur zamları yapılırken adaletsizlik oldu. Türkiye’de 16 milyon emekli seçmen var. Bu sayı aileleri ile birlikte üçe katlanıyor. Bu 16 milyon seçmenin en az 10 milyonu bizim seçmenimiz. Sandığa da en fazla emekli seçmen gitmedi. Onları hem kızdırdık, hem küstürdük. Bazı illeri 2-3 puanla kaybettik. Bunun en önemli nedeni emeklilerin durumu oldu” şeklinde eleştirilerini dile getirdikleri öğrenildi.

Toplantıda; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyareti de gündeme geldi. Milletvekilleri, ziyaret sonrası yapılan açıklamaların ve yorumların olumlu karşılanmasının kendilerini de memnun ettiğini, bu ziyaretle birlikte; AK Parti’nin ‘kutuplaştırdığı’ eleştirilerinin de önünün kesileceği yorumlarını yaptıkları ifade edildi. Milletvekilleri ile buluşma toplantıları haftaya Salı günü devam edecek.